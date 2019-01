El MacBook Air 2018 desde la mirada de una novata de Apple

Fue inevitable no sentirme extraña usando un equipo tan liviano, delgado y compacto como el nuevo MacBook Air, que fue lanzado en octubre de este año. Con solo 1,25 kg en su versión de 13,3 pulgadas, es tan conveniente que a menudo sentía que llevaba una tableta, en lugar de un portátil. Así se explica que haya pasado de temer sacarlo de la oficina a llevarlo a un viaje de trabajo al otro lado del mundo.

Debo decir, en primer lugar, que nunca he sido usuaria de Mac, así que estaba dispuesta a hallar muchas limitantes a la hora de interactuar con este equipo. Pero después de un mes con él, el resultado es satisfactorio.



Sin embargo, es importante anotar que el Macbook Air no es ni pretende ser un Pro. De hecho, está pensado para un usuario que requiere hacer tareas sencillas de trabajo, navegación y, tal vez, edición básica de imágenes y videos. Es justo lo necesario para las tareas del día a día en un viaje de trabajo y, dependiendo de su ocupación, como portátil personal.



En comparación con su antecesor, el equipo trae mejoras significativas. Probé la versión más básica, que incorpora un procesador Intel Core i5 de octava generación (no es el más potente pero sí permite un excelente desempeño energético), con 8 GB de memoria RAM y almacenamiento de 128 GB. Por supuesto, el disco duro se queda pequeño si uno trabaja con video y tuve problemas para pasar una carpeta de archivos muy grande. Es cierto que se puede expandir la memoria RAM a 16 GB y llevar el almacenamiento interno hasta los 1,5 TB, pero no dejaba de pensar que hasta el nuevo iPad tiene 1 TB de capacidad.

El MacBook Air 13 solo tiene 15,6 mm de grosor y pesa 1,25 kg. Foto: Tecnósfera

Uno de los cambios más esperados por muchos usuarios es la pantalla Retina, que permite usar el dispositivo en ambientes muy iluminados o en espacios como aeropuertos sin inconveniente y sin perder calidad ni brillo en la imagen. El panel de 13,3 pulgadas y 2. 560 x 1.600 pixeles cuenta con tecnología IPS.



El teclado también viene actualizado y sigue la tendencia de usar una membrana de silicona para hacerlo más silencioso y reducir el impacto al teclear. Al principio, usarlo se siente extraño, pero después de un rato se convierte en una experiencia cómoda, suave y hasta agradable. Las teclas, como es de esperar, vienen retroiluminadas por LED.



El touch ID, que está ubicado en el botón de encendido, funciona con mucha efectividad y permite ahorrar tiempo. Usar la huella dactilar como opción de acceder a ajustes del sistema o a ciertos documentos es de gran utilidad. Trae además trackpad Force Touch, que posibilita realizar acciones y atajos muy útiles a la hora de navegar. Una vez más, toma algo de tiempo acostumbrarse.



La batería es uno de los aspectos más destacables. Durante una larga jornada laboral no tuve que preocuparme en ningún momento por cargarlo y funcionó sin problemas alrededor de 10 horas.



Otra cosa son los puertos. Los dos que incluye son Thunderbolt 3, lo que obliga a que se deba adquirir un adaptador para conectar virtualmente cualquier otro dispositivo. Es, sin duda, una molestia. Aunque trae un jack de auriculares convencional, la compatibilidad física sigue siendo muy limitada.



Otra de las novedades más importantes es una estructura de aluminio ciento por ciento reciclado. Este MacBook es, según Apple, el Mac más ecológico hasta ahora.

​

Está disponible en gris espacial, color plata y oro, y es indudablemente bello, pero eso mismo hace que se raye y se manche fácilmente. Por fortuna no tuve que probar de primera mano su resistencia a los golpes.



Finalmente, otro de los grandes diferenciales son las posibilidades de seguridad que proporciona gracias a la incorporación del chip T2, diseñado por Apple, que ofrece encriptación automática de datos, antes de almacenarlos en la unidad de estado sólido (SSD por sus siglas en inglés).



El T2 también incluye el Secure Enclave, un coprocesador responsable del procesamiento de datos de huellas dactilares desde el ID de Touch. Según Apple, este chip garantiza que no se manipulen los niveles más bajos de software y hace que solo funcione el sistema operativo de confianza sin posibilidad de que este reciba alguna modificación.



El Macbook Air 13 cuesta en Colombia 5’349.000 pesos en su versión de 128 GB y 5’799.000 con almacenamiento de 256 GB.



ANA MARÍA VELÁSQUEZ DURÁN

Redacción Tecnología

@Anamariavd19

durana@eltiempo.com