Qualcomm logra bloquear la importación de iPhones en China

La disputa por patentes entre Qualcomm y Apple parece no haber terminado luego de que este lunes la compañía de chips comunicara que había obtenido una sentencia preliminar de un tribunal chino para prohibir la importación y venta de varios modelos de iPhone en China.



La corte dictaminó que Apple violó dos de las patentes de software de Qualcomm sobre el cambio de tamaño de las fotografías y la administración de aplicaciones en una pantalla táctil.



"Apple continúa beneficiándose de nuestra propiedad intelectual mientras se niega a compensarnos", afirmó el abogado general de Qualcomm Don Rosenberg.

El dictamen que fue presentado a fines de 2017 afecta los iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus y iPhone X, y habría sido fallado por el Tribunal Popular Intermedio de Fuzhou en China, el mismo que este año prohibió la importación de algunos chips del fabricante Micron Technology en China.



Debido a que las patentes se refieren al software, Apple podría realizar cambios en su software para evitar las patentes y seguir vendiendo sus teléfonos. Las patentes en la demanda de Qualcomm habían sido confirmadas por la oficina de patentes china como otras que están por fuera de las que se disputan en otros casos en su amplia disputa legal con Apple.



Qualcomm también solicitó a los reguladores de Estados Unidos que prohíban la importación de varios modelos de iPhone por cuestiones de patentes, pero hasta ahora los funcionarios se han negado a hacerlo.



REDACCIÓN TECNÓSFERA

*Con Reuters