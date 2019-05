Si tiene estos iPhone es posible que no reciba la actualización iOS 13

Varios rumores apuntan a que este año una mayor cantidad de teléfonos iPhone se quedarán sin recibir la actualización de iOS 13, la nueva versión del software de los dispositivos de Apple, que se espera sea presentada el próximo 3 de junio durante la conferencia de desarrolladores WWDC 2019.

El sitio francés iPhonesoft publicó la lista de los dispositivos que posiblemente dejarán de recibir el soporte este año, teniendo en cuenta el testimonio de un ingeniero de Apple que estaría en el área encargada del desarrollo del software. De acuerdo con el informe estos son los teléfonos que sí contarán con la actualización:

iPhone de 2019 ( que puede ser iPhone XI) iPhone XS Max iPhone XS iPhone XR iPhone X iPhone 8 Plus iPhone 8 iPhone 7 Plus iPhone 7 iPhone 6S iPhone 6S Plus

Los que no se actualizarán serán:

iPhone 5s iPhone SE iPhone 6 iPhone 6 Plus

De acuerdo con un informe de Bloomberg, con la llegada de iOS 13 se modificarán ajustes en la interfaz de usuario, incluyendo una nueva animación cuando se inicia

la multitarea y se cierren las aplicaciones. Además, los widgets que aparecen a la izquierda de la pantalla de inicio tendrían un aspecto más limpio.



iOS 13 también traería un modo oscuro optimizado para la visualización nocturna, que se puede habilitar en el Centro de control y una actualización de la aplicación de salud, que ahora incluirá información sobre la "salud auditiva", como la intensidad con la que se reproduce la música en los auriculares o el nivel de ruido del entorno externo.



Habrá una nueva función similar a las aplicaciones de terceros, Duet Display y Luna Display, que permitirá a los usuarios utilizar su iPad como una segunda pantalla de Mac.



También se esperan actualizaciones de apps como Apple Books, Screen Time, la herramienta para controlar el uso del dispositivo, y Mapas, que ahora facilitará la configuración de ubicaciones frecuentes, como direcciones de casa o de trabajo.



Al no recibir las actualizaciones, los dispositivos no solo no coantarán con estas novedades, sino que además estarán más expuestos a ataques cibernéticos y propagación de malware, pues en las actualizaciones se suelen liberar los parches de seguridad que corrigen posibles vulnerabilidades.



