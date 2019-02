Lo que sabemos hasta ahora del Galaxy S10, a un día de su lanzamiento

Fue sorpresivo, a pocas semanas del inicio del Mobile World Congress (MWC), que Samsung citara a medios del mundo a un acto en San Francisco y en Londres el 20 de febrero. La surcoreana lanzó en el congreso de Barcelona sus S7 y S9, aunque ya había dejado de lado el MWC para lanzar el S8, que tuvo un evento propio en Nueva York, EE. UU.

Pero el S10 no es para la firma de Seúl un lanzamiento cualquiera: marca el fin de una década que comenzó con la presentación, en junio de 2010, del Galaxy S, el primer smartphone de la compañía.



Por supuesto, junto con el anuncio comenzaron a llegar los rumores, y, si bien nada será oficial hasta el 20 de febrero, hemos recopilado aquí las proyecciones que parece seguro considerar, confirmadas por la prensa especializada.



El S10 funcionará con Android 9 Pie, la versión más reciente del sistema operativo móvil de Google. A eso, Samsung agrega una capa de personalización con su interfaz One UI, en la que reorganiza los elementos de la pantalla e incluye aplicaciones del fabricante.



Todo esto estaría al servicio de un sistema que, si se creen los rumores, podría tener hasta cuatro variantes de procesador. Si se sigue el modelo del S9, el S10 podría usar un Snapdragon 855 – Samsung, de hecho, lo mostró a unos pocos hace un mes en el CES de Las Vegas– para su despliegue en Estados Unidos, Canadá, China, Japón y Latinoamérica.



En el resto del mundo, la firma podría optar por su propia marca y emplear el Exynos 9820. Se espera que el dispositivo llegue no en uno, sino en tres modelos: S10e, S10 y S10 Plus. Con excepción de las previsibles diferencias de tamaño (5,8 pulgadas, 6,1 y 6,4, respectivamente), los terminales contarán con una silueta virtualmente idéntica, si bien el tradicional diseño curvo de Samsung estaría reservado solo para los modelos S10 y S10 Plus.



La principal novedad en la cara frontal de los integrantes de la línea sería la desaparición del notch, que se vería remplazado por un discreto punto, aún más discreto que el de 'gota de agua', en la parte superior derecha que ocultaría la cámara para selfis. Serían dos en el S Plus.



Otra anheladísima novedad, que llegó a parecer que no veríamos, pero que en el momento de escribir esta nota está en apariencia confirmada, es la integración del sensor de huellas a la pantalla, lo cual sería posible mediante el uso de ultrasonido.



Ya sin tener que alojar el sensor de huellas, la parte trasera del S10 podría tener un diseño más limpio en el que sus cámaras (tres en el modelo Plus) ocuparían una franja horizontal en la parte superior del panel. Como es habitual, se dan por descontadas mejoras en cuanto a procesamiento de imagen, estabilización y operación en condiciones de baja luz.

Más flexible

Pero, si bien el S10 promete ser un lanzamiento crucial para Samsung, es imposible no contemplar qué pasaría si, como se especula, la surcoreana usa su evento de febrero para presentar en sociedad su primer teléfono flexible, denominado tentativamente Galaxy F. Lo vimos –de lejos– el año pasado en San Francisco, y todo indica que la firma está lista para lanzarlo de manera oficial, después de asegurar que verá la luz en 2019.



Aquí hay también rumores confiables que hablan de una pantalla de 4,5 pulgadas extensible, al desdoblarse, a unas considerables 7,3. Esta función no solo le dará al F su aspecto más distintivo (y, es de esperarse, un uso conveniente en ambas modalidades), sino que le permite doblar el área disponible de la batería para poner 2.200 mAh a cada lado, llegando a unos nada despreciables 4.400 en total. Y se espera que en lo referente a cámaras y procesador, el F no se quede atrás en comparado con la línea S10 y tenga las mismas especificaciones.



De nuevo, nada está escrito en piedra. Todavía hay fuentes que esperan, contra todo pronóstico, que el teléfono flexible sea un integrante de la familia S. Pero, sin importar la alineación final de su fórmula para este 2019, queda claro que Samsung desea marcar los diez años de sus smartphones volviendo a liderar la innovación del sector.



REDACCIÓN TECNÓSFERA

En Twitter: @TecnosferaET