Huawei sancionó a dos empleados por enviar un tuit desde un iPhone

Un mensaje de feliz año nuevo de la cuenta oficial de Huawei en Twitter se convirtió en una mala noticia para dos empleados de la compañía que estaban a cargo de la cuenta corporativa y decidieron enviar el tuit de celebración desde un iPhone. Según reportes de la prensa local, la firma tecnológica china anunció sanciones para los trabajadores en una circular interna.

De acuerdo con el medio económico Caixin, Huawei degradará a uno de sus empleados y le recortará el salario, mientras que el otro no podrá optar a un ascenso en el 2019.

El inconveniente fue que en el tuit con el que Huawei felicitó el Año Nuevo aparecía una inscripción en la parte inferior que decía: "vía Twitter para iPhone". Pese a que el mensaje fue borrado poco tiempo después, eso no evitó que muchos usuarios, tanto en China como en otros países, compartieran capturas de pantalla de la situación.



Según el comunicado la compañía aseguró que esas imágenes han "afectado negativamente a la reputación de marca de los teléfonos inteligentes de Huawei". Según explica en el documento, el error se produjo en una subsidiaria de mercadotecnia llamada Sapient, cuyo equipo no pudo conectarse a la VPN -red privada virtual, mecanismo utilizado en China para saltarse la censura cibernética que bloquea páginas como Twitter, Facebook o Google- para tuitear desde un computador.



Al no lograr conectarse, los empleados optaron por usar una tarjeta SIM de Hong Kong -con la que sí se puede acceder a estos servicios- en un iPhone y enviaron el mensaje.



Huawei culpó a la subsidiaria, pero explicó el papel de los dos empleados de su departamento de Relaciones Públicas a los que sancionó y acusó de una "mala gestión de ventas".



El gigante chino estuvo en el centro de una disputa diplomática entre Estados Unidos y China, después de que la directora financiera de la compañía e hija del fundador, Meng Wanzhou, fuera detenida en Canadá a petición de Washington, bajo la acusación de violar las sanciones económicas a Irán.



El incidente diplomático generó una fuerte repuesta social en china, donde las redes sociales locales se llenaron de mensajes de apoyo hacia Huawei y en contra la estadounidense Apple, que precisamente esta semana reportó una baja en sus ingresos desde China, argumentando que sus malas cifras eran producto de la desaceleración económica.



EFE