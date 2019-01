Los celulares que emiten más radiaciones perjudiciales para la salud

One Plus

El celular One Plus 5T supera los niveles sugeridos de SAR: 1,68 W/kg para cabeza y 1,71 W/kg para cuerpo entero. El One Plus 6T se acerca a los 1,6 W/kg. Según la EMF Academy, es recomendable tomar algunas precauciones al momento de usar estos y otros tipos de celulares.