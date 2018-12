Samsung apuesta por poner la cámara en la pantalla de sus celulares

Un celular prácticamente sin biseles, esa es la idea del nuevo Galaxy A8s, que ha integrado la cámara en la pantalla a través de un orificio. Este cambio se trata de una nueva tendencia en los celulares que se verá en el 2019 de la mano de empresas como Huawei, Honor, Samsung y Lenovo, que estaban compitiendo por ser la primera en presentar un equipo con estas características. Sin embargo, fue la empresa surcoreana la que ganó la carrera al presentar el A8s este lunes.

El nuevo Galaxy tiene una pantalla de 6,4 pulgadas, un procesador Snapdragon 710 de Qualcomm, una batería de 3.300 mah, una memoria RAM que oscila entre los 6 y 8 GB dependiendo del modelo y un puerto USB tipo C. La cámara frontal, integrada en la esquina superior izquierda de la pantalla, tiene un sensor de 24 megapixeles, mientras que las tres posteriores son de 20, 10 y 5 megapixeles. Un detalle importante a tener en cuenta es que el A8s no tiene entrada física para audífonos.



El nuevo A8s estará disponible a partir del 21 de diciembre en China y otros mercados que aún no han sido confirmados y su precio aún no se conoce. Este Galaxy estará disponible en color azul, gris y verde.



