Apple Watch 4 LTE: por fin, el reloj es su celular

Tomó tres años y cuatro intentos, pero, por fin, los usuarios colombianos pueden usar el Apple Watch como nos imaginamos hacerlo cuando fue lanzada la serie 1, en septiembre de 2014. La celebrada serie 3 incorporó funciones LTE, que le permiten operar separado del celular, pero cuando llegó, en 2017, descubrimos que no sería posible aprovechar esa capacidad en nuestro país.



Por eso, la llegada –en virtud de la colaboración entre Apple y Claro– de la versión LTE del Apple Watch Series 4 es digna de celebración. Estuvimos probando uno durante un mes, y si bien la experiencia es innegablemente liberadora, queda claro que hay un tipo de usuario que puede sacarle más partido que otros.

Primero lo primero. Comprando un plan que Claro vende por 15.000 pesos al mes, el Apple Watch comienza a responder a su mismo número de teléfono, incluso si está lejos del iPhone. Eso quiere decir que usted puede irse a correr, montar en bibicleta o escalar muros de roca y mantenerse en contacto, siempre y cuando esté al alcance de la red celular.

La tecnología de e-SIM (SIM electrónica) que hace posible esto promete, en el futuro, poder abrir el espectro a otros dispositivos que tienen esa capacidad y, hasta ahora, no se podían usar en Colombia.



En el dispositivo como tal, Apple se las arregló para ofrecer 30 por ciento más de espacio de pantalla manteniendo las dimensiones del reloj, de 40 mm y 44 mm respectivamente. En cuanto a desempeño, es notablemente más rápido que su predecesor y no solo cumple con la promesa de que sus altavoces y micrófono le permitan hacer llamadas con normalidad (sin tener que llevarse la muñeca al oído), sino que incorpora un modo walkie-talkie que termina volviéndose adictivo.



Y debe mencionarse la apuesta de Apple por el aspecto de la salud: este reloj no solo mide, como su predecesor, el ritmo cardíaco, sino que avisa si hay anomalías y puede, de hecho, tomar un electrocardiograma, aunque esta capacidad no funciona por ahora en Colombia. Se vende a partir de los 2’082.000 pesos.

