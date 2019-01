Apple considera nuevos proveedores para 5G en próximos iPhones

La compañía de la manzana envió un mensaje al mercado después de revelar que ha mantenido conversaciones con Samsung Electronics, MediaTek y su proveedor actual Intel para el suministro de chips con capacidades 5G para los iPhones de 2019. Así lo aseguró un ejecutivo de Apple durante el juicio en curso entre el gigante fabricante de chips Qualcomm y la Comisión Federal de Comercio de los EE. UU. (FTC por su sigla en inglés).



El proceso en la corte es el resultado de una demanda de la FTC contra Qualcomm en la que acusa al fabricante de chips de forzar a sus clientes, entre ellos Apple, con licencias de patentes anticompetitivas que buscan conservar una posición dominante en el mercado de los 'smartphones'.

Durante 2011 y 2016, Qualcomm fue el único proveedor de microchips para los teléfonos de Apple, su función era la de permitir que los iPhones puedan conectarse a redes inalámbricas. A partir de 2016, Apple integró a Intel entre sus proveedores y trabajó en simultáneo con Qualcomm, pero para 2018 Apple decidió quedarse únicamente con Intel como proveedor de chips para sus teléfonos más nuevos.

De acuerdo con las declaraciones de Tony Blevins, ejecutivo de la cadena de suministro de Apple, Apple también ha considerado a MediaTek e incluso a Samsung, uno de sus mayores rivales en el mercado de teléfonos inteligentes, para el suministro de chips para la próxima generación de redes inalámbricas, 5G.



El mundo espera ver el despliegue comercial de las redes de quinta generación a partir del 2019, una tecnología que permitiría intercambiar datos una 10 y hasta 1000 veces más rápido que lo que permiten las redes 4G actuales.



Según Blevins aunque Apple ha buscado otros proveedores de chips de módem desde tiempo atrás, la razón para elegir a Qualcomm como proveedor único fue que el proveedor de chips le ofreció descuentos profundos en los costos de licencias de patentes a cambio de la exclusividad



Para 2016 y 2017, Apple introdujo los módems de Intel en algunos de sus iPhones, pero también usaba chips de Qualcomm. Sin embargo, una demanda de Apple contra Qualcomm presentada a principios de 2017 hizo que su relación comercial cambiara "de una manera muy profunda y negativa", lo que llevó a usar solo los módems de Intel para los teléfonos lanzados el año pasado.



“El concepto completo del Proyecto Antique era encontrar un segundo proveedor. Sin ofender a (Intel), pero no queremos ser un proveedor único con ellos. Queríamos tanto a Qualcomm como a (Intel) en la mezcla ", dijo Blevins.



Sobre Samsung, cuyos dispositivos de las líneas Galaxy y Note compiten con el iPhone, el ejecutivo apuntó que la negociación "no es un entorno ideal", pero que Samsung es actualmente el mayor proveedor de componentes para Apple.



Las declaraciones del ejecutivo también llegan en un momento en el que en el recién pasado CES 2019 de Las Vegas, Qualcomm envió un mensaje a otros fabricantes, como Apple. Durante una de sus presentaciones, la compañía, que lanzará un smartphone con capacidades 5G este año en alianza con LG, indicó que quienes pensaran en lanzar un teléfono con 5G en 2020 estarán llegando muy tarde.



Durante el juicio, Blevins no dijo si Apple ha tomado una decisión sobre un proveedor de módem 5G o si lanzará un iPhone 5G en 2019. En ocasiones anteriores, Apple había manifestado que no lanzaría un teléfono así hasta 2020.



REUTERS​