Amazon y Google quieren recopilar más datos con sus dispositivos

Los altavoces inteligentes no son un invento de Google y Amazon, aunque pocos pondrían en duda que estas dos compañías son las más exitosas en ese campo. El Homepod de Apple ha llegado apenas al 6 por ciento de los hogares en EE. UU. que tienen uno y el Galaxy Home de Samsung ni siquiera ha llegado al mercado.

Pero mientras Amazon y Google trabajan para poner todavía más parlantes inteligentes en el centro de los hogares conectados a internet, ambos gigantes de la tecnología están expandiendo la cantidad de datos que recopilan sobre los clientes que usan su software de voz para controlar otros dispositivos.



Por años, Amazon y Google han recopilado datos cada vez que alguien utiliza un Echo o un Home para encender una luz o cerrar una puerta. Ahora le están pidiendo a los fabricantes de dispositivos para el hogar inteligente, como Logitech y Hunter Fan, que envíen un flujo continuo de información.

En otras palabras, después de conectar un accesorio de iluminación a Alexa, Amazon quiere saber cada vez que se enciende o se apaga la luz, independientemente de si se le pidió a Alexa, su asistente de voz, que accionara el interruptor o no.



Los televisores deben informar el canal en el que están. Las cerraduras inteligentes deben mantener a la compañía informada de que el perno de la puerta frontal esté o no enganchado.



Esta información podría parecer mundana en comparación con el software de geolocalización de los teléfonos inteligentes que nos sigue o la cantidad de datos personales que Facebook utiliza según su actividad. Pero incluso dispositivos tan simples como las bombillas podrían permitir a las empresas de tecnología llenar espacios en blanco sobre sus clientes y utilizar los datos con fines de mercadeo.



Después de haber acumulado un registro digital de la actividad en espacios públicos, dicen los críticos, las tecnológicas ahora buscan establecer un frente en el hogar. “Se pueden aprender los comportamientos de una familia con base en sus patrones”, afirma Brad Russell, quien rastrea los productos de casas inteligentes para la firma de investigación Parks Associates. “Una de las cosas más fundamentales es la ocupación. Hay mucho que podrían hacer con eso”, agregó.



Algunos fabricantes de dispositivos se están resistiendo. Alegan que las actualizaciones automáticas de los dispositivos no dan a los usuarios el control suficiente sobre qué datos comparten o cómo pueden usarse.



Las pautas públicas de Amazon y Google no parecen establecer límites para lo que las empresas pueden hacer con la información que obtienen sobre cómo las personas usan los dispositivos. Las dos firmas dicen que recopilan los datos para facilitar a las personas la administración de los productos de su hogar.

Las actualizaciones de estado automáticas reducen el tiempo que lleva procesar los comandos de voz y permiten que los centros de casas inteligentes presenten información actualizada en una pantalla o una aplicación de teléfono inteligente.



Una mayor conciencia de lo que está sucediendo también les permite sugerir proactivamente usos útiles para sus asistentes de voz y desarrollar otros.

Los altavoces inteligentes se encuentran entre las categorías de electrónica de consumo de más rápido crecimiento, liderados por los dispositivos Echo, de Amazon, y Google Home. Eso ha llevado a las compañías y su software (Alexa y Assistant) a profundizar en los debates sobre las compensaciones entre servicios útiles y la recolección de datos personales.



Ambos han tenido problemas públicos con la privacidad de los comandos de voz, ya sea por grabar mensajes privados por error o enviarlos a otros.

Cuando los parlantes inteligentes llegaron al mercado por primera vez funcionaban así: después de recibir el comando “Alexa, enciende la luz”, el software solicita a los servidores del fabricante de la bombilla el estado actual de la bombilla. Luego de recibir una respuesta que confirme que el interruptor está apagado, Alexa indica a la luz que se encienda. Ahora, en un impulso que se aceleró el año pasado, Amazon y Google están recomendando –y, en ciertos casos, exigiendo– que los fabricantes de casas inteligentes modifiquen su código para revertir esa relación. En su lugar, la bombilla debe informar al centro su estado en todo momento.



“Deberíamos tener una buena razón, y nuestros usuarios deberían estar de acuerdo en que es una buena razón”, antes de compartir datos, afirma Ian Crowe, director sénior de Logitech, un fabricante de accesorios y productos electrónicos para el hogar.



Logitech ha intentado negociar con Amazon y Google. En lugar de decir a los parlantes inteligentes lo que hace cada dispositivo conectado a los controles remotos Harmony de Logitech, la firma informa con descripciones amplias, especificando que un usuario está viendo televisión en lugar de transmitir información sobre su elección de canal, por ejemplo.



“Hay preocupaciones muy relevantes sobre cuánto sabe el sistema”, asegura. Crowe dice que Logitech ha tenido conversaciones sobre informes de estado con Amazon y Google, pero se negó a dar detalles.



Los ejecutivos de otros dos fabricantes de dispositivos inteligentes dicen que solicitaron concesiones a Amazon y Google sobre la privacidad o la transparencia del usuario y garantías sobre el uso de los datos, pero que fueron rechazados. Un portavoz de Amazon afirma que la compañía no vende datos de usuarios y no usa la información que obtiene con fines publicitarios.



REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con Bloomberg