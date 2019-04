¿Estaba esta ballena 'trabajando' para el ejército ruso?

Una ballena beluga fue vista en la costa del norte de Noruega. El aparentemente inofensivo animal ha preocupado a las autoridades noruegas, que temen que pueda ser un espía ruso.



¿La razón? El cetáceo llevaba puesto un arnés con el soporte de una cámara GoPro.

La ballena apareció por primera vez hace unas semanas cuando nadó hasta el barco de pesca de Joar Hesten. Hesten se puso en contacto con las autoridades, que estaban interesadas, porque el avistamiento se produjo en la costa norte y las ballenas no suelen aparecer allí en esta época del año.



"Le preguntamos si podía intentar tenerla en su bote hasta que llegáramos", dijo el martes Joergen Ree Wiig, un inspector de la Dirección de Pesca de Noruega. "Eso no fue difícil", contó el pescador.



"La ballena fue muy amigable, se acercó a nosotros y comenzó a abrir la boca, observándonos", dijo Wiig. "Fue muy amable. Estaba buscando contacto con nosotros".

Posiblemente, especulan, estaba tratando de decirles algo. Posiblemente estaba tratando de decir '¡Quítenme esto!',porque llevaba un arnés atado alrededor de su cuello, y en la correa del arnés estaba escrito: "Equipo de San Petersburgo".



Hesten y Wigg removieron el arnés y lo entregaron a la Policía. Pero como el San Petersburgo más cercano a Noruega está en Rusia, no ha faltado quien especule que podrían tener algún tipo de espía ruso en sus manos.



Sin embargo, hay detalles que no cuadran del todo: Las letras en el arnés están en inglés, no en ruso, y usan el alfabeto romano, no el cirílico. Parece, por tanto, poco probable que los rusos quisieran facilitar a los occidentales la identificación de cualquiera de sus 'ballenas espía'.

La ballena fue muy amigable, se acercó a nosotros y comenzó a abrir la boca, observándonos

Aunque los expertos de seguridad de Noruega afirmaron que Rusia tiene ballenas espía para tareas de recopilación de información civil, Moscú no ha confirmado tal afirmación, ni presentado una protesta formal.



La agencia Reuters citó a un militar ruso en retiro quien afirmó que es conocida la iniciativa de la inteligencia soviética, durante la Guerra Fría, para usar delfines adiestrados para llevar cámaras. En el pasado se intentó, también usar a estos mamíferos marinos como kamikazes, para llevar explosivos a barcos enemigos. Según reportes de prensa, ambos programas estuvieron activos, al menos en fases preliminares, hasta los años 80.



La Dirección de Pesca de Wiig ahora está preocupada por el desarrollo de la ballena.

“Estamos muy preocupados de que no sea capaz de alimentarse por sí sola ", afirmó uno de los funcionarios, y agregó que el comportamiento del animal sugiere que puede haber sido domesticado.



REDACCIÓN TECNÓSFERA

*Con información de Reuters. ​