Pinterest comienza la puja por comercializar sus acciones

La red social Pinterest anunció este lunes que quiere conseguir hasta 1.500 millones de dólares en su entrada a la bolsa, que comienza esta semana. . La firma ofrecerá 75 millones de acciones por entre 15 y 17 dólares cada una, apuntando a una valuación de más o menos 11.000 millones de dólares.

De acuerdo al número total de acciones Clase A y Clase B en circulación después de la oferta, el creador de imágenes inspiradoras en línea podría ubicarse en el nivel más alto del rango de valoración del mercado.



Expertos consultados por Bloomberg afirman que “su valor totalmente diluido podría ser mayor” pues en su última ronda de financiación privada en 2017, la compañía recaudó 150 millones de dólares para una valoración total de unos 12.300 millones de dólares.

Tal como lo explica un informe de términos y condiciones conocido por Bloomberg, Pinterest comercializará sus acciones durante el roadshow financiero que iniciará en Nueva York este lunes y pasará por ciudades como Boston, San Francisco y Chicago.

Su objetivo es tasar las acciones después de que el mercado cierre el 17 de abril.



Pinterest, con sede en San Francisco, aceleró su oferta para capitalizar en el mercado de las ofertas públicas en EE.UU., que espera ver una oleada de empresas de tecnología estadounidenses que pasarán a cotizar en la bolsa este año.



En 2018, la firma tuvo ingresos por 756 millones de dólares por publicidad en línea, 60 por ciento más que el año anterior. Su pérdida neta se redujo a 63 millones de dólares en 2018 frente a los 130 millones de dólares en 2017.



La compañía también afirmó que 265 millones de personas utilizan el álbum digital al menos una vez al mes. La venta de acciones será liderada por bancos que incluyen a Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. y Allen & Co.



Pinterest cotiza en la Bolsa de Nueva York bajo el nombre PINS.



REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con información de Bloomberg y Afp