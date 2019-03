¿Qué les gusta a los colombianos que buscan pareja en aplicaciones?

En una sociedad ‘hiperconectada’ que cotidianamente utiliza el celular, internet y otros dispositivos móviles para realizar diferentes actividades durante el día, un servicio en el que han encontrado provecho miles de internautas es el de las aplicaciones para encontrar pareja y concretar citas.

En el mercado son reconocidas plataformas como Tinder, Grindr, Bumble, Sweatt, entre otras. Sin embargo, recientemente salió al mercado ‘Layk’, una app colombiana diseñada para solteros.



Desde que salió en las tiendas de dispositivos móviles en diciembre del año pasado, la app ya reúne más de 5 mil usuarios, según le contó a la Aplicación de EL TIEMPO Jorge Beltrán, fundador de ‘Layk’.



Esta plataforma tiene como premisa conectar a personas no solo por las fotos que ven otros usuarios, sino mediante sus gustos, afinidades y actividades en común que puedan tener con otras personas.



¿Cómo lo hacen? Mediante preguntas que se responden al registrarse y que el algoritmo de la aplicación utiliza para conectar de forma correcta a dos usuarios afines.



Un estudio sobre los solteros que se han unido a la plataforma, los cuales en su mayoría están entre los 25 y 44 años, y cuyo universo total está compuesto por un 58 por ciento de mujeres y un 42 de hombres, evidencia que las actividades que más disfrutan son, en su orden: ir a cine, charlar y tomar un café, ver una película en casa, bailar y salir a tomar una cerveza.



Además, ‘Layk’ revela que los gustos gastronómicos preferidos de los colombianos en esa app son: italiana (17 por ciento), criolla (15 por ciento), carnes (14 por ciento), comida rápida (13 por ciento), mexicana (12 por ciento), oriental (12 por ciento) y sushi (10 por ciento).



En cuanto a las bebidas favoritas se destacan: la cerveza (19 por ciento), café (16 por ciento), cocteles (14 por ciento), vino tinto (12 por ciento), whisky (9 por ciento), aguardiente (8 por ciento), ginebra (7 por ciento), vino blanco (6 por ciento), vodka (5 por ciento) y ron (4 por ciento).

¿Para qué hacen esta segmentación de los gustos de las personas?

Según Beltrán, “detrás de una foto, hay historias de personas”. Por eso, a través de esas preguntas y respuestas, la aplicación no solo muestra una imagen del usuario, sino también un resumen de quién es, cuáles son sus gustos y lo que verdaderamente busca: una tarjeta de presentación.



Su idea de crear ‘Layk’ surgió luego de su divorcio nueve años atrás. Él reconoce que encontrar pareja no suele ser fácil pero las aplicaciones que actualmente existen se centran, en su mayoría, en el gusto por la foto de otra persona, además de los perfiles falsos que suelen rondar esas plataformas.



“Hay perfiles falsos, es superficial y no hay un filtro”, dice Jorge Beltrán. Por eso, la aplicación tiene un equipo de cuatro personas que revisan los perfiles y las redes sociales de quienes se registran en ‘Layk’ para asegurarse de la autenticidad.



“Miramos los diferentes perfiles sociales de esas personas para saber si es real. Además, verificamos que las fotos sean correctas de acuerdo a las normas que tenemos publicadas”, agrega Beltrán.

Esas normas básicamente establecen que: no se permite fotos de torsos desnudos, imágenes que promuevan el uso de armas de fuego o alcohol, imágenes grupales o con gafas –donde no se pueda establecer quién es la persona en cuestión-. Si la persona se registra directamente con Linkedin (red social de uso profesional para intercambiar información laboral) la persona quedará aprobada directamente.



De lo contrario, el equipo de la plataforma de citas revisará toda la información y decidirá si acepta o no al interesado. De hecho, en los comentarios de la Play Store se pueden leer 'post' de personas que no fueron aceptadas. La empresa les explica en ese mismo sitio que 'no han cumplido con las normas mínimas que exigen'.



Por ejemplo, un usuario de nombre ‘César M.’ dice que no le han aprobado su perfil. A esto responde la plataforma: “Lastimosamente tu perfil no fue aprobado bajo las reglas de nuestra comunidad. Recuerda que es una comunidad privada y necesitas aprobación. Te invitamos a modificar tus fotos y perfil y analizaremos nuevamente tu solicitud”.



En este tiempo que llevan en el mercado, Jorge Beltrán concluye que la gente está dispuesta a compartir su información y ponerla en este tipo de plataformas con tal de encontrar gente realmente compatible. “Toda la oferta de valor es para buscar una relación, no es una aplicación para buscar solo sexo”, dice.



