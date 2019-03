'Grindr no es responsable de lo que publican sus usuarios': Corte

Una corte del segundo circuito de Estados Unidos falló a favor de Grindr en un proceso en el que se buscaba responsabilizarla de actos de acoso realizados en su plataforma.

El tribunal rechazó las declaraciones de Matthew Herrick, un neoyorquino que aseguró haber sido acosado por más de 1.000 hombres después de que su exnovio utilizó la aplicación para crear perfiles falsos e impulsar una campaña de hostigamiento en su contra.



Herrick apeló que la aplicación debió eliminar el contenido publicado en su contra, pero la Corte aseguró que Grindr no tiene la responsabilidad de ejercer labores editoriales de lo que sus usuarios publican, según la Ley de Decencia en las Comunicaciones.



Según el abogado de Herrick, el caso de su cliente no es un evento aislado. “Se están utilizando aplicaciones para acechar, violar y asesinar. Bajo la interpretación que le da el tribunal a la Ley de Decencia en las Comunicaciones, las grandes empresas de tecnología no tienen que hacer nada al respecto incluso si saben que algo está sucediendo”, afirmó.

En proceso de venta

Grindr, que estuvo en el ojo del huracán el año pasado cuando se confirmó que compartió información personal de sus usuarios a terceros sin autorización, pertenece a la compañía china Beijing Kunlun Tech Co.

Esta empresa, dedicada a la investigación y desarrollo de juegos móviles, entró en un proceso de subasta para vender directamente la aplicación, después de que el Comité de Inversión Extranjera en Estados Unidos aseguró que su operación en el país (la firma tiene su sede en West Hollywood, California) constituye un riesgo para la seguridad nacional.



Grindr llegó a tener 27 millones de usuarios en 2017, y se define a sí misma “como la aplicación de redes sociales más grande del mundo para gays, bisexuales, transexuales y queer”.



REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con información de Reuters

@TecnosferaET