Novedades de Facebook Dating: más opciones de seguridad

Meses después de su lanzamiento inicial en Colombia, la apuesta por emparejar a sus usuarios en Facebook ha aprendido cosas en el camino. Según Charmaine Hung, gerente de producto de Facebook Dating, el servicio continua escuchando a los comentarios de la comunidad y ha generado nuevas funcionalidades de cara a su llegada a 14 nuevos países.



Después de su implementación en varios lugares del mundo, la aplicación lanzó nuevas funcionalidades para los usuarios.

Dating ya estaba en Colombia, donde inició, México, Tailandia, Canadá y Argentina. En el marco de la conferencia anual de desarrolladores de Facebook el F8, la compañía anunció la llegada de la funcionalidad a Bolivia, Brasil, Perú, Chile, Ecuador, Filipinas, Guyana, Laos, Malasia, Paraguay, Singapur, Surinam, Vietnam y Uruguay. Esto significa que un total de 19 países ya pueden usarla.

Dating trata de seducirlo

El sistema de Dating ha intentado diferenciarse de aplicaciones para citas como Tinder, Happn e incluso Grindr, que se enfoca en parejas homosexuales. La intención, según los ejecutivos de la red social, es que los usuarios se encuentren con personas dispuestas a tener una relación amorosa en serio.



El camino sin embargo, no era todo de rosas. Se encontraron con que una gran cantidad de perfiles eran "perezosos", es decir, que estaban configurados con una sola fotografía y poco contenido sobre gustos y experiencias. A diferencia de otras aplicaciones, en Dating los usuarios solo pueden comenzar una conversación con otros basándose en cosas de su perfil, como un comentario en una foto o un apunte sobre su película favorita, entre las diferentes preguntas preestablecidas en el servicio.

Charmaine Hung, jefe de producto de Facebook Dating Foto: Tecnosfera

Para ello, lanzaron en su más reciente actualización la configuración automática del perfil, que permite en pocos minutos adecuar su perfil en el servicio de citas dentro de Facebook haciendo uso de la información que usted tiene en su red social. Dating podría sugerirle las mejores fotografías según la cantidad de 'likes' y comentarios que ha tenido.

Aunque meses atrás Facebook planteaba la posibilidad de conocer personas por fuera de los círculos de amigos, recientemente tomó la decisión de incluir la opción 'secret crush' que permite agregar un listado de máximo 9 amigos con los que usted podría estar interesado en algo más que la amistad. En caso de que alguno de ellos le agregue, habrá un 'match' y se revelará un chat para que continúen conversando.

También se dieron cuenta de que algunos usuarios lo utilizaban indiscriminadamente para enviar contenido spam de ventas, mensajes agresivos o promocionar productos en los chats.



Según Hung, las preocupaciones alrededor de las conversaciones dentro del espacio de citas les ha llevado a configurar unas reglas de comunidad más exigentes que las generales de Facebook. Las reglas de comunidad en Dating, por ejemplo, proveen un máximo de 1 'strike' o llamado de atención frente a una violación de su código de conducta, mientras que las red social contempla hasta tres.



"Aún si es algo que en Facebook no sería una violación a las reglas comunitarias, hemos elevado el estandar en dating, por lo que algunas actividades pueden resultar en que el usuario sea expulsado de la funcionalidad", explicó la ejecutiva en una entrevista grupal con medios latinoamericanos.

Ese endurecimiento de reglas también responde a las dudas sobre si Facebook tiene o no acceso a los datos de los usuarios de su servicio de citas, que incluyen no solo nombres y teléfono sino ubicación, preferencias sexuales y el contenido de los mensajes intercambiados (que aún no están encriptados punto a punto como sí lo tienen WhatsApp o Messenger).



Frente a quejas frecuentes como que si usted estaba dentro de las preferencias de otros usuarios, aún si ellos no correspondían a sus preferencias, la plataforma se los sugería, la aplicación estaría trabajando en arreglar los inconvenientes y darle mayor peso a sus preferencias iniciales.



Otro tema fundamental, que surgió de sesiones con comunidades activistas es que las mujeres y las poblaciones minoritarias suelen tener realidades diferentes a la hora de usar las aplicaciones de citas. Por ello, requerían elementos adicionales de seguridad y confianza.



Dating, que es un recurso disponible solo para mayores de 18 años, lanzó la opción de compartir ubicación, lo que permite mostrar su punto de georeferenciación con hasta cinco contactos de confianza. Antes de salir a un encuentro físico, la usuaria puede seleccionar a personas de su círculo de amigos para que les llegue una alerta en un grupo de chat antes de que comience la cita. También pueden optar por elegir si quieren o no compartir su ubicación en tiempo real con sus contactos mientras dura el encuentro.



Finalmente, ante la posibilidad de que los usuarios se sientan más cómodos utilizando aplicaciones de la compañía como Instagram para coquetear con otros, la ejecutiva se mostró receptiva frente a un posible futuro de integración entre Dating y la red social de fotografías, aunque no hay detalles específicos sobre fechas y características al respecto.



