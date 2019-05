'Es hora de disolver a Facebook': cofundador de la red social

Chris Hughes, cofundador de Facebook y ex compañero de habitación de Mark Zuckerberg, dijo en un artículo de opinión en The New York Times, que ha llegado la hora de considerar la ruptura de la red social.



“Somos una nación con una tradición de controlar los monopolios, sin importar qué tan bien intencionados sean los líderes de estas compañías. El poder de Mark no tiene precedentes y es antiamericano", escribió Hughes.

Facebook es la red social más grande del mundo, con algo más de 2 mil millones de usuarios. La compañía también es dueña de los servicios de mensajería WhatsApp y Messenger, así como del sitio de fotos y videos Instagram. Cada uno de estos servicios es utilizado por más de mil millones de personas.



Hughes cofundó Facebook en 2004 cuando compartía un dormitorio en Harvard con el hoy CEO de la compañía. Junto a Zuckerberg y él, los otros fundadores fueron Eduardo Saverin, Andrew McCollum y Dustin Moskovitz. Hughes dejó la empresa en 2007 y, según dijo en una publicación de LinkedIn, ganó 500 millones de dólares por sus tres años de trabajo.



"Hace 15 años que cofundé Facebook en Harvard y no he trabajado en la compañía en una década. Pero siento una sensación de ira y de responsabilidad", escribió Hughes, quien fue estratega en línea de Barack Obama durante la campaña presidencial de 2008.

"Mark es una persona buena y amable. Pero estoy enojado porque su enfoque en el crecimiento lo llevó a sacrificar la seguridad y la cortesía por los clics"

Chris Hughes no es el único interesado en que se disuelva Facebook. Algunos legisladores han pedido una regulación de la privacidad y una acción antimonopolio para disolver a empresas de tecnología.

La compañía no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.



En uno de los numerosos escándalos de seguridad y privacidad que han golpeado a la compañía, Facebook está acusado de compartir información inapropiada que pertenece a 87 millones de usuarios con la ahora desaparecida consultora política británica Cambridge Analytica.



Hughes dijo que se había reunido con Zuckerberg por última vez en el verano de 2017, varios meses antes de que estallara ese escándalo.



Agregó: "Me preocupa que Mark se haya rodeado de un equipo que refuerce sus creencias, en lugar de desafiarlas".

Hughes no está solo al pedir la ruptura de Facebook. Algunos legisladores han pedido una regulación federal de la privacidad y una acción antimonopolio para disolver a grandes empresas de tecnología.



La senadora y aspirante presidencial demócrata Elizabeth Warren prometió en marzo, si resultara elegida, dividir Facebook, Amazon y Alphabet (la firma matriz de Google) para, según dijo, promover la competencia en el sector tecnológico.



*Con información de Reuters.