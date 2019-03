Cuidado con falso WhatsApp de colores, es un virus

El mensaje "cambie de color de WhatsApp", acompañado de un enlace, comenzó a circular este miércoles entre varios grupos de usuarios del servicio de mensajería. Pero, ¡ojo!, es un engaño.



Muchos usuarios reportaron recibir un link que supuestamente hace posible el cambio de color en la interfaz de WhatsApp, pero este es en realidad un 'malware' que redirecciona al usuario a una web maliciosa y luego reenvía de forma automática el mensaje a otros usuarios, replicando el engaño.

De acuerdo con expertos de la firma de ciberseguridad Eset, el objetivo de este ataque es mostrarle al usuario regularmente publicidad no deseada en el teléfono. Sin embargo, la firma indica que "solo busca hacer llegar publicidad y tener tráfico en páginas web con fines comerciales, pero no accede a la información personal del dispositivo o la persona".



En noviembre se hizo popular el supuesto servicio 'exclusivo' de WhatsApp Gold que les prometía a los usuarios descargar la versión del servicio de mensajería que usaban las celebridades. Sin embargo, esta también es una estafa que ya lleva varios años en la plataforma.



Si recibe el mensaje, los expertos de ciberseguridad recomiendan: contar con herramientas de antivirus y de seguridad en los dispositivos, así como evitar hacer clic en enlaces que lleguen en el servicio de mensajería, por más que sean enviados por conocidos, que no cuenten con una verificación previa.





TECNÓSFERA