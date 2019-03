Freno en China al tiempo que pasan los menores en 'apps' como Tik Tok

Autoridades chinas impusieron límites en el tiempo máximo de navegación de los menores de edad en aplicaciones de videos cortos como Tik Tok, conocida en Asia bajo el nombre Douyin. El objetivo de la regulación es evitar que los adolescentes sufran de ciberadicción.



Según comunicó la Administración del Ciberespacio de China en su sitio web, a partir de junio, todas estas plataformas tendrán que instalar una función, denominada ‘modo juvenil’, con la que los padres podrán establecer filtros de contenido y limitar cuánto tiempo puede un menor usar las plataformas.





Aunque el regulador no dio mayores especificaciones, las redes sociales respondieron a las exigencias en comunicados publicados a través de la aplicacación WeChat. Según las firmas, el límite de tiempo de pantalla podría ser tan corto como hasta 40 minutos diarios.



Desde hace meses, el gobierno chino ha aumentado los controles sobre las populares aplicaciones de videos cortos del país, que son utilizadas por cerca de 650 millones de personas, solo en China, para compartir retos, videos artísticos, efectos visuales, bailes y contenidos de entretenimiento.



El endurecimiento de las restricciones llega meses después de que Bytedance, creadora de Tik Tok, se posicionara como la start-up más valiosa del mundo, al recibir una inversión en octubre que la llevó a una valoración de 75.000 millones, superando la valorización de agosto de 2018 de Uber de 72.000 millones de dólares.

Según la comunicación de Douying, una vez los responsables activen el ‘modo juvenil’, los menores no podrán acceder a la aplicación entre las 10 p.m. y las 6 a.m.

Otras restricciones incluyen no poder transmitir en vivo a sus seguidores, depositar dinero en la plataforma o dar propinas a otros usuarios.



Por su parte, la aplicación Kuaishou dijo que el ‘modo juvenil’ se activará automáticamente para aquellos usuarios que su sistema determine son menores de cierta edad.



En enero, las autoridades chinas establecieron que las empresas serán responsables por todo el contenido “dañino” que sea publicado por sus usuarios. Entre otras, se prohibió el contenido en 100 categorías que “ridiculiza, satiriza, opone o difama el modelo socialista, la teoría o sistema y la cultura china”.



En los EE. UU., Bytedance acordó en febrero pagar una multa récord de 5.7 millones de dólares para resolver reclamos sobre la recopilación de información personal de niños sin aviso a sus padres. La empresa dijo que Tik Tok tendrá a una función similar al ‘modo juvenil’ propuesto en China para los menores de 13 años.



REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con Bloomberg