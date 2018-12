Así funciona Google One, el servicio de almacenamiento en la nube

"Más almacenamiento, acceso a los expertos de Google y mucho más, todo en un plan para compartir" es lo que promete la compañía con su nuevo servicio Google One, que ya se encuentra disponible en el país.



El servicio pretende ofrecer más espacio de almacenamiento en la nube para toda clase de archivos y como gran novedad, lanzará un soporte en línea mejorado y en tiempo real.



Si bien inicialmente tendrá funciones limitadas, la compañía informó que los usuarios que tengan planes pagos con Drive podrán actualizar automáticamente su cuenta en los próximos meses.

El nivel de almacenamiento que llega con la suscripción a Google One se convertirá en el nuevo límite de almacenamiento de Drive, de esta forma ya no será necesario comprar más capacidad a través de Google Drive. En palabras de la compañía: "tu suscripción a Google One no se añadirá a tu plan actual, sino que lo sustituirá".



Algunas de sus características:

Almacenamiento:

El servicio ofrece planes pagos de almacenamiento para Google Drive, Gmail y fotos y vídeos en Google Fotos. Con opciones que van desde 100 GB hasta 30 TB en Latinoamérica. Servicio de soporte:

Google One cuenta con equipo de expertos que hablan español para obtener asistencia con los distintos productos y servicios de Google. Plan familiar

Google One permite agregar hasta cinco miembros de la familia al plan y simplificar todo en una sola factura. Todos tendrán acceso a su propio espacio de almacenamiento privado.

REDACCIÓN TECNOLOGÍA