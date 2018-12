Cinco alternativas más seguras que WhatsApp y Telegram

Este año se multiplicaron las vulneraciones de datos en las principales redes sociales, así como en bases de datos empresariales. Es un asunto que se está volviendo recurrente, cada vez más alarmante y que muestra la necesidad de tener prácticas seguras con los datos en internet.

Según varios test realizados por HP Forify –sección de Hewlett Packard dedicada a seguridad–, el 90 por ciento de las ‘apps’ móviles presentan al menos un tipo de vulnerabilidad. El riesgo aumenta, según HP, debido a que hay una “desmesurada urgencia” de las empresas por desarrollar y presentar rápido nuevas ‘apps’, porque los usuarios las están demandando. Y esto parece haber dejado la seguridad en el último lugar de las prioridades.



Un estudio de Mobile en España estima que en un futuro cercano la mayoría de los ciberataques se dirigirán hacia los celulares inteligentes. El estudio señala, además, que hoy más del 70 por ciento de la población mundial cuenta con un dispositivo móvil, más de la mitad de búsquedas que se realizan en Google se hacen a través de ellos y, después de las redes sociales, las aplicaciones de negocios y finanzas y compras son las más usadas. El comercio móvil crece actualmente un 200 por ciento cada año, al igual que el uso de banca y pagos por teléfonos móviles.



Según ese mismo informe, la tendencia es que el número de dispositivos conectados a internet crezca 23 % al 2021, alcanzando 16.000 millones, y los 75.000 millones en el 2025.

Privacidad, algo crucial

De acuerdo con el experto en ciberseguridad David Pereira, proteger la información a la hora de hablar y enviar mensajes es crucial para la privacidad, a fin de que terceros no accedan a las conversaciones y se evite que roben la información y se lucren con ella. Y es que en un contexto en el que los ‘smartphones’ cada vez están más presentes en nuestros días, el intercambio seguro de información personal adquiere más relevancia.



El laboratorio de informática forense de Adalid realizó una serie de pruebas que, de acuerdo con su presidente, Andrés Guzmán, consisten en aplicar un ‘software’ especial para recuperar información borrada y cifrada en celulares que cuentan con distintos servicios que prometen seguridad para las conversaciones. Los resultados permitieron determinar cuáles plataformas y servicios de comunicación en línea son más seguros para los ‘smartphones’ y no permiten que se acceda a la información.

Poca seguridad en ‘apps’

El estudio, además, dejó en evidencia que servicios como WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger, Telegram y Snapchat, aun cuando prometen cifrado y autodestrucción de los mensajes, permiten que se acceda a la información. “WhatsApp dice que se eliminan las conversaciones, pero en la vida real nosotros las pudimos recuperar. Instagram dice que las conversaciones están cifradas de punto a punto, pero también las pudimos recuperar. Snapchat dice que se envían y después se borran, pero no es así”, indicó el presidente de Adalid, Andrés Guzmán, quien agregó: “Esto significa que si mi celular cae en manos de alguien que tenga el ‘software’, podrá acceder a la información”. Sin embargo, para el experto en ciberseguridad David Pereira, muchas veces no solo se trata de usar servicios seguros para evitar que terceros accedan a la información. “Normalmente, los ciberdelincuentes intentan comprometer los dispositivos y de nada sirve usar aplicaciones que cuiden las conversaciones si en el celular hay aplicaciones maliciosas que tengan habilitados los permisos de acceso al micrófono y a la cámara”, argumenta.

Estas son las mejores

Kaymera



Un celular con un sistema operativo que permite la encriptación de comunicaciones por voz y mensaje. Además, está protegido contra cualquier tipo de extracción física, cuenta con detección de riesgos y permite instalar todos los programas y redes comerciales. En caso de pérdida del teléfono, se borra la información y es imposible recuperarla.



Cipherbond



Una aplicación de comunicación segura que proporciona cifrado de extremo a extremo para voz (desvía y cifra las llamadas salientes), mensajería con tiempo de expiración y uso compartido de archivos. Permite el intercambio seguro de documentos, llamadas de conferencia y mensajes de grupo sin dejar rastros de las comunicaciones.



Wickr Me



Una aplicación que ofrece encriptación para mensajes de texto, voz y video. Cuenta con la función de tiempo de expiración, que permite la autodestrucción de mensajes después de un tiempo determinado. No requiere de un número de teléfono o dirección de correo para registrarse, por lo que es una buena opción si busca anonimato. Además, no permite recuperar la información de contactos ni algunos registros de las comunicaciones.



Wire



Una aplicación que ofrece chats grupales protegidos y videollamadas con hasta diez personas y permite iniciar sesión con diferentes cuentas, lo que facilita cambiar entre las conversaciones personales y del trabajo.



Threema



Una ‘app’ que cuenta con encriptación en todas sus fases para lograr total anonimato ya que no requiere ingresar ningún correo electrónico o teléfono para acceder, además, permite sincronizar los mensajes en varios dispositivos a la vez, incluyendo el navegador.



MARÍA PAULINA ARANGO*

Tecnología

@Mariapaulinaar

* Con información de Adalid Corp., empresa especializada en prevención y gestión de fraude en entornos virtuales.