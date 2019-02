Apuesta de Airbnb por transporte aéreo se concreta con nuevo ejecutivo

La entrada de un nuevo ejecutivo a Airbnb, la empresa de servicios de viaje en línea, concreta los planes de la firma en materia de transporte, un plan que viene desarrollando desde hace más de dos años. El jueves, la empresa anunció que Fred Reid, reconocido ejecutivo de la industria aérea, será el nuevo director global de transporte.

A fines de 2016, Airbnb reveló los esfuerzos para convertirse en un sitio web de viajes de servicio completo e insinuó planes para incluir servicios de transporte que los viajeros pudieran reservar al mismo tiempo que reservaban una casa.Desde entonces, Airbnb ha agregado ofertas de visitas guiadas y actividades, reservas de restaurantes, casas de vacaciones de lujo y hoteles tradicionales.



Reid llega a Airbnb después de liderar la división autónoma de taxis aéreos de Kitty Hawk, y después de haber sido director general de Virgin America y presidente de Delta Air Lines y del grupo de aerolíneas alemanas Lufthansa.



Según dijo el presidente ejecutivo de la firma, Brian Chesky, sus planes no incluyen tiquetes de avión.



"No estoy interesado en crear nuestra propia aerolínea o crear otro lugar en Internet donde pueda comprar un boleto de avión, pero hay una gran oportunidad de mejorar la experiencia de transporte para todos", dijo Chesky en comentarios enviados por correo electrónico a Reuters.



Aún no se han revelado detalles de cuál sería "la mejoría de experiencia de transporte" específica que planteará Airbnb, pero según dijo una fuente a Reuters, se trata de alianzas con proveedores de transporte. Eso podría incluir cualquier cosa, desde un operador de autobuses turísticos hasta una flota de taxis o un guía de barcos fluviales.



Airbnb, que comenzó como un sitio web en el que los propietarios de viviendas podrían ganar dinero al rentar habitaciones que no usaban, es ahora un servicio de viajes de gran relevancia en el panorama. Pero los esfuerzos de la marca son necesarios para continuar creciendo a pesar de que el panorama para su negocio original de reserva de viviendas disminuye. Regulaciones han limitado los alquileres a corto plazo en áreas urbanas clave como San Francisco y la ciudad de Nueva York, EE. UU. Algunos grupos culpan a Airbnb de exacerbar los precios de las viviendas en ubicaciones donde la oferta de vivienda es escasa.



La nueva estrategia busca que los viajeros reserven cada parte de su viaje en Airbnb. Por cada transacción y servicio, recibiría un porcentaje de comisión. Este año, Airbnb se está preparando para una oferta pública inicial este año y según sea su desempeño en la primera parte del año, inversionistas de Wall Street emitirán sus valoraciones. En el año 2017, los ingresos de Airbnb superaron los 2.500 millones.





REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con Reuters