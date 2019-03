¿Qué se ha dicho sobre las revelaciones del libro de Santos?

El libro La batalla por la paz, del expresidente Juan Manuel Santos, aún no ha sido publicado y ya es uno de los principales temas políticos del país.

Este domingo EL TIEMPO publicó uno de los capítulos del libro del nobel de paz sobre los diálogos con la guerrilla de las Farc en La Habana. El fragmento publicado por este diario revela detalles de la cita que sostuvo con el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez y con el papa Francisco después de que ganó el No en el plebiscito por la paz.



Uno de los primeros en reaccionar ante el libro fue el mismo Uribe, quien asegura que es una "mentirita" de Santos decir que la primera vez que se encontraron tras el plebiscito él, Uribe, lo primero que le pidió fue que no "persiguiera" más a Andrés Felipe Arias, a lo que Santos le respondió, según su versión, que en el país había separación de poderes.



Según Uribe, él le mencionó el caso del exministro Arias, pero no en la primera reunión que sostuvieron en la Casa de Nariño, sino después, en "la Base Aérea". "Mi deber, rogué, vanamente, que en lugar de firmar esa tarde con Farc en La Habana se buscara el acuerdo Nal" (sic).

Mentirita pero leve d Santos: primera vez que lo vi después del Plebiscito fue en CasaD Nariño, reunión q pedimos. En l Base Aérea fue después, seguramente hablé d Arias, mi deber,rogué, vanamente, que en lugar de firmar esa tarde con Farc en La Habana se buscara el acuerdo Nal, — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 24 de marzo de 2019

En otro trino, Uribe agregó un video en el que lee el comunicado después de esa reunión en la Base Aérea. Uribe también dijo que Santos “engañó a millones a quienes nos prometió todo lo contrario de lo que hizo”.



En esa misma línea van las reacciones de los demás uribistas.

Que un libro de Santos cuente la verdad es como esperar peras del olmo, justicia de la JEP, reparación de las Farc o garantías democráticas de Maduro. — Fernando Araújo (@FNAraujoR) 24 de marzo de 2019

Uno de los más críticos a la publicación es el senador uribista José Obdulio Gaviria. En el libro Santos narra que el congresista le pidió “que interceptara las comunicaciones de la senadora liberal –cercana a Hugo Chávez– Piedad Córdoba”. Santos, agrega, se negó.



Ante esta declaración Gaviria arremetió contra el expresidente: “Santos, truhán, miente compulsivamente. Y utilizó para ello 2 fichas incondicionales y tan mendaces como él, Felipe Muñoz (DAS) y Naranjo (Policía). ¡Invente con más lógica, felón! Todo el mundo sabe q le regalamos candidatura y casi no logramos elegirlo” (sic), trinó.



Sin embargo, otros sectores se han pronunciado y resaltaron el sacrificio de Santos para lograr la paz y el valor histórico del libro.



La representante por Alianza Verde Katherine Miranda, por ejemplo, dijo que es momento de que la gente conozca las dificultares por las cuales atravesó el proceso de paz y así encontrar “las razones para cuidarlo aún más”.



“Tienen miedo de que la gente conozca la realidad y las dificultades del proceso de paz, porque hay que dejarlo sobre la mesa y es que muchas de las dificultades que tuvo el proceso fueron por culpa del uribismo, por culpa de las mentiras”, afirmó la representante, quien fue una de las lideresas de los movimientos ciudadanos en defensa de la paz.



Además, resaltó que es importante que Santos “nos cuente a los colombianos cuáles fueron esos enormes sacrificios que él hizo para sacar adelante el proceso de paz”.

El senador por Cambio Radical Richard Aguilar también habló de la importancia de este libro para la historia del país.



“Recuerdo muchas anécdotas que él mismo me expresaba que sacaba adelante este proceso no por él, sino por las futuras generaciones. Me decía: por sus hijos, señor gobernador. Yo aplaudo que cuente sus memorias, por supuesto es su versión, sus confidencias, y veo que lo que hizo el presidente Santos va a tener importantes repercusiones para el futuro de todos los colombianos”, comentó Aguilar.

Que campaña de marketing tan bien armada la de los uribistas para promocionar el libro de @JuanManSantos con su estrategia de odio+troles del #SantosTraidor . Se dispararán las ventas. Santos estará agradecido 😄. — Juan Fernando Cristo (@CristoBustos) 24 de marzo de 2019

El exministro Juan Fernando Cristo se refirió con ironía a la reacción de los uribistas. Según Cristo, hombre clave durante el gobierno de Juan Manuel Santos, lo que en realidad están haciendo es "promocionar el libro del expresidente". Agregó que "Santos estará agradecido".



EL TIEMPO