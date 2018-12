¿Quién es el hombre al que el Eln quiere matar con balas de cianuro?

Alfredo Guzmán es un exalcalde de Tame que se ha convertido en un verdadero objetivo militar del Eln. Le han hecho cinco atentados y hace pocos días un guerrillero se desmovilizó y le confesó al Ejército que era un francotirador y su misión era matar a Guzmán con balas con cianuro

¿Por qué lo persigue el Eln?

Eso empezó con mi hermano Édgar, porque cuando él era diputado no les quiso parar bolas, hasta que lo mataron. Cuando a él lo asesinaron, a mí me citaron para decirme por qué lo había asesinado. Fui y ahí fue cuando se prendió la cosa, porque yo los traté de asesinos, de terroristas y hasta la madre les eché. Y los desafié a que me tenían que matar.



¿Usted los retó a lo que mataran?

Sí señor, y preciso, a los tres días ya estaban los sicarios en el pueblo para matarme.



¿Y qué hizo?

Me vine para Bogotá y a los seis meses regresé a Tame y cuando fui al cementerio me fueron a matar encima de la tumba de mi hermano. Yo saqué valor, me defendí y les maté al sicario, el 9 de noviembre del 98.

Y eso agravó su situación…

Exacto, y tuve que volver a salir de Tame con mi familia. Cuando volví a Tame para el entierro de mi papá, el 3 de octubre de 2002, que también me lo mató el Eln, fue cuando la gente empezó a pedirme que fuera el alcalde. Lancé mi candidatura y fui elegido.



Pero usted terminó condenado por auxiliar a los paramilitares...

A mí me echaron mano porque la Fiscalía me imputó cargos por el asesinato de un opositor mío, que fueron los ‘paras’ los que lo mataron. Pero no hubo argumentos para condenarme por un homicidio y la condena no fue por esa razón.



Pero sí lo condenaron y estuvo preso...

Sí, señor.



¿Qué pasó cuando salió libre?

Que siguieron los intentos del Eln por asesinarme. El primero de abril de 2013 me colocaron una bomba cerca de la casa. Luego, el 18 de enero de 2016 entrando a la finca me dispararon con fusiles. Con los escoltas que tenía me les pude volar. El 16 de marzo del año pasado un sicario logró herirme de gravedad cuando me disparó estando yo en mi casa. Y ahora lo último, hace pocos días el guerrillero que se entregó y confesó que era un francotirador y que le habían dado la instrucción de matarme utilizando balas de cianuro. Lo grave es que contó que había otro francotirador en la guerrilla con esa misma instrucción.

¿Y todo esto es solo porque usted los desafió?

Lo que pasa es que yo también siempre he sido un dirigente político, tengo una aceptación entre la gente araucana y mi nombre ha rodado para la gobernación. Pero mientras yo no arregle lo de mis inhabilidades pues no estoy pensando en eso. De verdad que no he querido hacer eco de eso.



A mí se hace que esta arremetida del Eln es por política. Lo de ahora es política.

El asunto también es que yo no ando con tapujos, no hablo a escondidas, yo los cuestiono duro.



¿Cuenta con seguridad?

Sí, señor, tengo un esquema de seguridad de cuatro hombres y dos vehículos, de la Unidad Nacional de Protección, pero eso no me garantiza toda la seguridad.



¿Usted de qué vive?

Yo vivía de mi finca, tenía un ganado, pero llevo 10 años en los que no puedo trabajar juicioso en la finca, todo me toca a control remoto. Tenía unos predios y me ha tocado venderlos. Yo ya me comí el ganadito, solo me quedan seis reses.

¿Y cómo se está protegiendo ante la posibilidad de que un francotirador lo esté buscando?



Tomo las medidas de seguridad más extremas. Cuando salgo lo hago de manera sigilosa, siempre con el chaleco antibalas puesto, en los carros blindados. Le pido apoyo a la Policía y el Ejército hace rondas por mi casa. Pero esto no me garantiza nada.



¿Y ha pensado en irse de Tame?

No, porque ya he salido en dos ocasiones, y la primera vez me fue bien, pero la segunda me fue muy mal y, además, hice muy malos negocios por venirme para Bogotá. La gente se aprovecha de uno, todo lo quieren fiado. Uno con afán hace muy malos negocios. Nadie nos compra la finca que mi papá nos dejó porque ya el Eln dice que es de ellos.



¿Ustedes no pueden ir a la finca que les dejó su papá?

No señor. Allá son 200 hectáreas, pero eso está acabada. Solo hay monte y culebras.

¿Ha valido la pena todo esto?

Yo estoy desesperado, estoy preocupado. Preocupado porque usted nunca podrá estar tranquilo cuando sabe que hay un francotirador que lo está buscando para matarlo, y desesperado porque no tengo ingresos, porque ya he vendido prácticamente todo y mucha gente en estos casos quiere es aprovecharse de uno.



¿Y ante todo esto, qué va a hacer?

Lo único que quiero es hacerle un llamado al Gobierno. Que entienda que el mío es un caso especial, que necesito ayuda y protección, que no me pueden dejar solo.



