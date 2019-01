'Único camino para superar el conflicto es la solución política'

En un comunicado conjunto el exconstituyente Álvaro Leyva y el senador Iván Cepeda señalaron este sábado que "romper" los diálogos de paz "siempre implica un nuevo ciclo de violencia. Eso lo conocemos en Colombia hasta la saciedad. Reiteramos que el único camino que ha demostrado superar el conflicto armado es la solución política".



El pronunciamiento de ambos se da luego de que el presidente Iván Duque pidiera a Cuba el viernes en la noche, y lo ratificara este sábado, la captura y entrega de los negociadores de paz del Eln que están en la isla, tras el atentado con carro bomba contra la Escuela de Policía General Santander el jueves que dejó 21 muertos. Las investigaciones señalan que ese grupo guerrillero sería el responsable del ataque.

Ante el pronunciamiento del Canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, de que su Gobierno "actuará en estricto respeto a los Protocolos del Diálogo de Paz firmados entre el Gobierno y el ELN, incluido el Protocolo en Caso de Ruptura de la Negociación", Duque dijo que "lo que se presentó esta semana no es una diferencia, no es la ruptura de ningún diálogo, porque nosotros no habíamos hecho presencia en esa mesa".

Y añadió: "lo que se presentó fue un acto criminal violador de los derechos humanos y ningún acto de esa naturaleza amerita ningún protocolo que evite que se haga justicia".

Leyva y Cepeda piden al Presidente que reconsidere su decisión de romper los diálogos de paz, y a la delegación del Eln que a la mayor brevedad se pronuncie con relación al atentado criminal perpetrado el pasado 17 de enero (...) el cual condenamos".



Aunque Duque no habló de una “ruptura” de las negociaciones de paz con el Eln, desde el punto de vista fáctico estas quedaron sin piso ante la decisión del mandatario de suspender el levantamiento de las órdenes de captura en su contra.

Comunicado del Senador Iván Cepeda y del exconstituyente Alvaro Leyva Durán. pic.twitter.com/9MoMKQa41v — Álvaro Leyva Durán (@AlvaroLeyva) 19 de enero de 2019

Además, indican que en caso de que la decisión de dar por concluidas en esta etapa las conversaciones de paz con el Eln se mantenga, "solicitamos que los avances y acuerdos a los que llegaron las partes durante estos años de negociación, sean preservados mediante un documento que sea depositado ante el Consejo de Seguridad de la ONU y ante los países garantes".



Esto, con el fin de que "al reanudarse las conversaciones de paz se retome lo ya pactado. Ponemos de presente que esos acuerdos son compromisos de Estado, cuyos beneficios son derechos adquiridos por la sociedad colombiana"



Finalmente indican que los términos en los que debe dejar el territorio de Cuba la delegación del Eln están "taxativamente estipulados en los protocolos reservados que fueron convenidos para dicho fin entre las partes".



ELTIEMPO.COM