Paloma, Cepeda y Roy, en misión de paz en Washington

Paloma Valencia (Centro Democrático), Iván Cepeda (Polo) y Roy Barreras (‘la U’), están en Washington (Estados Unidos) en una misión de paz, a pesar de sus opiniones encontradas sobre el tema.

Los congresistas sostuvieron una reunión este lunes con Keith Mines, director de Oficina de Asuntos Andinos Departamento de Estado de ese país, y discutieron sobre la importancia de consolidar la paz de Colombia para la estabilidad de la región.



De igual forma estuvieron en el Congreso norteamericano con miembros de la Oficina de Asuntos Extranjeros y Comisión de Derechos Humanos “trabajando temas relacionados con la paz en Colombia”, aseguró Barreras.

Estamos trayendo los debates que los colombianos ya conocemos, sobre el proceso de La Habana ante otros escenarios FACEBOOK

TWITTER

“Estamos trayendo los debates que los colombianos ya conocemos, sobre el proceso de La Habana ante otros escenarios”, le dijo la senadora a EL TIEMPO, sobre su cita a la capital estadounidense.



Explicó que asiste a este encuentro porque “en el gobierno anterior jamás incluyeron las voces del No, y la comunidad internacional solo ahora puede conocer nuestra posición. Nuestra intención sigue siendo avanzar en un acuerdo nacional, no solo de medio país y las Farc”.

En Departamento de Estado EEUU con director de Oficina de Asuntos Andinos y Oficina para Colombia discutiendo la importancia de la Paz de Colombia para la estabilidad de la región. pic.twitter.com/MXu5MNLp83 — Roy Barreras U1 (@RoyBarreras) 10 de diciembre de 2018

El pasado viernes 7 de diciembre Cepeda y Barreras, presidentes de la Comisión de Paz del Congreso, se reunieron con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en donde además de la paz en el país le expresaron a Almagro su preocupación por una posible ruptura de relaciones diplomáticas con Venezuela y de una posible intervención militar en ese país.



“La Comisión de Paz reiteró su rechazo a cualquier forma de intervención militar y recordó que las confrontaciones internacionales estimuladas o provocadas de manera irresponsable producen daños irreparables, dejan una gran secuela de víctimas y solo sirven al propósito de gobiernos débiles y frágiles que pueden utilizar cualquier chispa violenta en sus fronteras para exacerbar nacionalismos bélicos absolutamente indeseables”, aseguraron los congresistas colombianos.

Roy Barreras, Luis Almagro e Iván Cepeda, Foto: ivancepedacastro.com

El último encuentro de los legisladores colombianos en el marco de esta misión de paz en Washington fue este martes, en el foro ‘Perspectivas sobre la seguridad, la legalidad, y la Paz durante el Gobierno del presidente Duque’, organizado por el Instituto de la Paz de los Estados Unidos

Allí discutieron sobre el papel de la Comisión de Paz del Congreso para la implementación de los acuerdos los las Farc.



Paloma Valencia reiteró la necesidad de garantizar la no repetición de los actos cometidos en el marco del conflicto armado, en especial los crímenes de lesa humanidad.



"No se trata de ir a pintar una escuela o de cortar un pasto, sino una sanción proporcional al tipo del crimen que se ha cometido, porque la garantía de no repetición es la idea de que ningún otro colombiano quisiera seguir ese camino que se siguió", aseguró la senadora por el Centro Democrático.



Agregó que si bien están en discusión cuáles serán las sanciones para los exmiembros de las Farc, no comparte que "muchos de ellos ya están en el Congreso, sin haber dicho la verdad, sin haber reparado ninguna víctima y sin haber pagado un solo día de cárcel".

Espero que el presidente Iván Duque se dedique, con el apoyo de todos los que queremos el bien de Colombia, a construir el futuro y a hacer un buen gobierno FACEBOOK

TWITTER

Por su parte, el senador Cepeda destacó el fin del conflicto con la guerrilla de las Farc, que considera un proceso y acuerdo "totalmente legítimo".



"Es legítimo en términos humanitarios y éticos, es un acuerdo que ha permitido sellar un baño de sangre de más de 50 años en Colombia, que le ha ahorrado sufrimientos, dolores y heridas a muchísimas familias en el país y que ha permitido comenzar a avizorar la posibilidad de una sociedad sin violencia", explicó Cepeda.



Sin embargo, Barreras hizo un llamado para no seguir discutiendo quiénes son los del 'sí' y quiénes los del 'no'. Comentó que lo importante es "construir el futuro", por lo que aprovechó para hacer un llamado al presidente Iván Duque.

"Espero que el presidente Iván Duque se dedique, con el apoyo de todos los que queremos el bien de Colombia, a construir el futuro y a hacer un buen gobierno, puede hacerlo aprovechando las oportunidades que pasan necesariamente por implementar la paz, por cumplir los acuerdos, por voltear la página del odio, por dejar de discutir si estamos en el ‘sí’ o en el ‘no’, yo no estoy en la paz, yo estoy en el futuro.

El presidente Duque es el presidente de todos los colombianos. Volver a ese debate resulta verdaderamente inútil para la mayoría de los colombianos", puntualizó Barreras.





POLÍTICA