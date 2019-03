‘Arauca es el primer departamento que ha erradicado cultivos ilícitos’

Ricardo Alvarado, gobernador de Arauca, asegura que su departamento fue el primero del país que logró erradicar la coca. Explica que lo hicieron “dignificando el campo”.

Sin embargo, este departamento aún sufre la presencia del Eln. En diálogo con EL TIEMPO, Alvarado explicó que los guerrilleros utilizan "el paso del río Arauca para lograr espacios de seguridad, para tener acciones sobre el territorio y luego devolverse a Colombia".

¿En Arauca se está cumpliendo lo acordado con las Farc en La Habana?



Arauca le cumplió al país con el proceso de paz. En este departamento se lograron cosas que son fundamentales para la implementación: es el primer departamento que ha erradicado la totalidad de los cultivos ilícitos, pero que no se queda solo en la erradicación sino que hace sustitución, empodera y comienza a volver empresarios a los campesinos.

¿Quién certifica que ya no hay coca en Arauca?



Naciones Unidas. Tenemos una primera certificación, porque la definitiva solo se puede dar en dos años, debido a que mucha gente erradicaba, pero volvía y resembraba.



¿Cómo está el orden público en Arauca?



Aquí aparecieron unas disidencias, que son endógenas, producto de unos mercados del narcotráfico que desde el sur del país quieren llegar a territorio venezolano. Eso hace que esos grupos empiecen a generar unos espacios para mantener los corredores del narcotráfico y el microtráfico. Y a esto se suma que al romperse los diálogos con el Eln, esta gente, que está a este y al otro lado de la frontera, comienza a creer que la persona que llega a la región es un actor de guerra y empiezan a aparecer muertos. Por eso, esos 42 muertos que llevamos este año están generando la sensación de que la guerra se recrudeció.



¿Pero se está recrudeciendo?



No es que se recrudezca, lamentablemente lanzan instrumentos contra el Gobierno Nacional para forzar, mostrando fortaleza, un espacio de diálogo con el Eln.



¿Entonces, el Eln es el que está matando personas en Arauca?



La mayoría son muertes por el Eln.

¿Eso quiere decir que la porosidad de la frontera con Venezuela es un problema?



El problema de Venezuela es que la misma debilidad y la convivencia de algunas de sus autoridades ha permitido que mucha de la guerrilla utilice el paso del río Arauca para lograr espacios de seguridad, para tener acciones sobre el territorio y luego devolverse a Colombia.



Si no hay coca, ¿entonces de qué viven el Eln y las disidencias?



Ellos viven de la frontera, del contrabando de gasolina, queso, pescado y carne. Aquí se vende más gasolina de la que debe consumir el parque automotor que existe. Entonces la pregunta es hacia dónde va la gasolina. Ese corredor va hacia el interior del país.



¿Un contrabando hacia el interior del país?



Hay toda una mafia dedicada al negocio de la gasolina que está por encima de los pimpineros.



Bueno, ¿cómo logró Arauca erradicar la coca?



Aquí no partimos de la erradicación forzada o del glifosato, sino del campesino, del cultivador, del excombatiente y de empezar a dignificar el campo. Ahora hay vías rurales que antes no existían y se están pavimentado otras. En esas zonas que tuvieron coca estamos llegando con obras como puentes. Estamos transformado el territorio para que el campesino se vuelva empresario del campo. Ahora estamos hablando, por ejemplo, de una planta procesadora de plátano en Corocito, que es una zona rural, también estamos hablando de aceites esenciales, de 204 queseras en centros poblados, no en la capital.



¿Y eso es suficiente?



También hemos logrado llevar la energía al 95 por ciento del territorio, con la construcción de cinco subestaciones. Es empezar a construir el campo, porque la paz tiene que construirse desde el territorio.



¿Cómo es construir el campo?



Nosotros logramos meter la sacha inchi, para que los campesinos a través de la sustitución no solamente sembraran plátano, del que somos el primer productor a nivel nacional; ni del cacao, del que somos el segundo departamento en producción pero el primero en calidad, sino de un producto que rápidamente les generará victorias tempranas para convertirse en empresarios.



Entonces de esos dineros que dio el Estado por cada hectárea que se erradicara, nosotros hicimos un acuerdo con los excombatientes, en el que ellos colocaron un dinero; lo mismo que quienes habían erradicado y los raspachines, mientras que nosotros les damos la asistencia técnica. Le mejoramos las condiciones y lo convertimos en un empresario del campo.

¿Y cómo es ese negocio?



Por cada botella de aceite de sacha inchi que sacan les están dando entre 30,000 y 42,000 pesos, entonces ellos están sintiendo que es mucho más rentable sembrar el plátano y transformarlo y que es mucho más rentable sembrar la sacha y transformarla. Son cultivos que dan más rentabilidad que la coca y que dura el mismo tiempo que la coca para producir. Ésa es una respuesta oportuna, porque si en siete u ocho meses un campesino no ve alguna posibilidad de retorno pues va a volver a buscar la coca para sembrar. La erradicación sola no funciona. Lo que hay que hacer es empoderar el campesino, volverlo dueño de su vida, hay que mejorarle su condición de vida.



¿Cuánta coca tenían ustedes?



Aquí, para que me entienda lo que pasaba, se pesaban los dólares para las transacciones de la coca. Hay que recordar que aquí hubo un momento que fue cuando se dio el enfrentamiento entre el Eln y las Farc, entre 2008 y 2010, pues en ese momento empieza un proceso de erradicación forzada. Pero nosotros las últimas 47,000 las logramos erradicar a través de este proceso de empoderar a la gente del campo.



¿Y entonces esos 42 muertos?



Eso depende de otros elementos diferentes, son por la coca que viene del sur. Esta es una ruta que quieren abrir porque Venezuela se convirtió en el espacio propicio para poderla sacar, pues allí, muy cerca de la frontera, hay unas pistas clandestinas. Y también hay que decir que el Eln tiene un enclave, un posicionamiento en el territorio venezolano facilitado por la permeabilidad de la frontera.



