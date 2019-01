Cuba pidió aplicar protocolos y gobierno insiste en no reconocerlos

La cancillería cubana pidió en la tarde de este viernes al Gobierno colombiano y al Ejército de Liberación Nacional (Eln) que faciliten la aplicación de los protocolos acordados entre las partes, tras la ruptura de las negociaciones de paz.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba apela al Gobierno de Colombia y al Eln, para que adopten las acciones pertinentes que permitan aplicar el procedimiento del retorno de la delegación del Eln en apego a la letra de dicho protocolo”, dice la comunicación cubana.



Este es el primer llamado oficial del gobierno de La Habana para que el Gobierno del presidente Iván Duque acate las reglas de juego convenidas y se ponga de acuerdo con la guerrilla para la salida de los guerrilleros negociadores de territorio cubano.



Tras el atentado de la semana pasada contra la Escuela de Policía General Santander, en Bogotá, donde murieron 20 cadetes y casi 100 personas quedaron heridas, el presidente Duque levantó la suspensión de las órdenes de captura contra los negociadores, que se había acordado para facilitar los diálogos, y pidió a La Habana entregar a los guerrilleros para judicializarlos por el atentado.

La posición que ha sostenido el gobierno de Duque desde cuando se produjo el atentado es que los protocolos fueron firmados por el gobierno anterior y que no tiene sentido aplicarlos ahora ante un hecho terrorista como el cometido por el Eln.



Por eso, le ha pedido reiteradamente a Cuba que extradite a los jefes de la guerrilla que están en la isla como negociadores.



Duque sorprendió a La Habana, a sectores diplomáticos y políticos con su anuncio de desconocer los protocolos suscritos cuando se iniciaron las negociaciones, para retornar los guerrilleros al país en caso de que las negociaciones se rompieran.



Esos protocolos establecen que Colombia liberaría territorio y facilitaría la operación de transporte, a cargo de los países garantes, para que los guerrilleros volvieran al país.



Cuba y Noruega, países garantes y firmantes del acuerdo, se oponen al desconocimiento de los protocolos. Chile y Brasil, que también lo son, respaldaron al gobierno colombiano de llevar ante la justicia a los jefes del Eln para que respondan por el atentado, pero no han dicho que apoyan desconocer los protocolos.

Colombia insistirá en su postura

Poco después de conocerse la declaración de la cancillería cubana, el presidente Duque reiteró su decisión de no reconocer los protocolos y, en consecuencia, no facilitar el regreso de los guerrilleros al país y a una clandestinidad segura.



En la clausura del XIII Encuentro de la Jurisdicción Constitucional, el Presidente reiteró que las acciones violentas cometidas por el Eln durante el periodo de conversaciones violaron de manera flagrante la Constitución.



“Por esa misma razón, en defensa de esos fundamentos quiero dejar claro que no hay ningún protocolo sin fuerza normativa que permita doblegar esos fundamentos de la Constitución -dijo el mandatario-. Como Presidente de Colombia no lo voy a permitir”.



El canciller Carlos Holmes Trujillo le dijo a EL TIEMPO desde Nueva York que el gobierno va insistir en su postura sobre los protocolos firmados por el gobierno Santos y en pedir que Cuba extradite a los guerrilleros para que sean juzgados.



