Con la paz, Congreso empezó a tomarle el pulso al Plan de Desarrollo

Ante la Comisión de Paz del Congreso y la Comisión Primera de la Cámara, que citaron ayer a audiencia a varios funcionarios del Gobierno antes de que presentaran oficialmente el Plan Nacional de Desarrollo, la directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Gloria Alonso, explicó la manera como el Gobierno planea distribuir 37,1 billones de pesos para temas relacionados con la paz.

Esto equivale al 29 por ciento de la inversión que según la ley marco del acuerdo de paz debe hacerse en los próximos 15 años para implementar los acuerdos con las Farc. En total, son 129 billones de pesos.



El énfasis del Gobierno para su cuatrienio, según la tabla que presentó la directora de Planeación, será el desarrollo rural, al cual se destinarían 24,9 billones. La mitad de ese dinero, dijo Alonso, será para educación en el campo (12,2 billones de pesos).



La siguiente suma más grande es para infraestructura y adecuación de tierras, con una inversión prevista de 3,9 billones de pesos, y la tercera, para llevar salud a la zona rural, con 3,2 billones.

Para la reparación de víctimas del conflicto, que según el Gobierno es una de sus prioridades, la inversión planeada es de 3,5 billones de pesos.



Una de las principales objeciones al Plan de Desarrollo del Gobierno frente a la paz tiene que ver con el monto que planea invertir.



Juanita Goebertus, representante a la Cámara por Alianza Verde, afirma que una inversión del 29 por ciento del total que se espera en los próximos 15 años es poca si se tiene en cuenta que el grueso de las inversiones debe hacerse al comienzo de la implementación de un acuerdo de paz para estabilizar los territorios más afectados por el conflicto armado.



Pero el alto consejero presidencial para la Estabilización, Emilio Archila, responde que este Gobierno está cumpliendo y quedan por delante los planes de desarrollo de otros dos mandatarios para cumplir la meta de 129 billones pesos estimados en un documento Conpes.



También el vicecontralor Ricardo Rodríguez, quien estuvo en la audiencia, criticó que “las asignaciones presupuestales no son específicas para los programas del acuerdo de paz y dijo que esto “dificulta el ejercicio de seguimiento y control al cumplimiento de las metas de los programas del posconflicto”.



Precisamente, otro de los reparos al Plan de Desarrollo tuvo que ver con que no especificó metas concretas para los próximos cuatro años en temas claves como la reducción de la pobreza, la inversión en los 170 municipios priorizados para el posconflicto, la restitución de tierras y la reincorporación de 13.000 excombatientes de las Farc. El plan del Gobierno habla solo de la reincorporación de 2.500 personas que se desmovilizaron de manera individual.



Frente a estas y otras inquietudes, la directora de Planeación dijo que para darles tranquilidad a todos, los temas se abordarán con mayor claridad en la ponencia del proyecto. “De 37,1 billones de pesos, 20 billones van dirigidos a las zonas PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), que son las que han estado más apartadas del desarrollo”, agregó Alonso.



Pero hay más críticas. La representante Goebertus llamó la atención sobre el manejo de los cultivos ilícitos. “Están diciendo que de las 99.000 familias que hicieron erradicación concertada, solamente le harían sustitución a 64.000, con lo que dejan al 35 por ciento sin sustitución”, dijo. Afirma que mientras hay una meta de erradicación forzada de 280.000 hectáreas, no hay una para erradicación concertada.



Así, el Plan de Desarrollo arrancó ayer su trámite en el Congreso con mucho por aclarar.

Cinco preguntas a: Emilio Archila, consejero presidencial para la Estabilización.

‘Vamos a cumplirles a familias que erradiquen’

¿Por qué no hay metas de restitución y de conformación del Fondo de Tierras?



En restitución de tierras no hay cifra de hectáreas, pero sí hay para los esfuerzos de formalizar. Ese propósito es piramidal, porque en la medida en que se va avanzando es más difícil



¿Se piensa reparar a 282.000 víctimas menos que las que reparó Santos (702.000 en 8 años)?

​

El promedio de las víctimas que se han alcanzado a indemnizar en años anteriores es de 102.000. Nosotros tenemos presupuestado indemnizar a 105.000 cada año.



¿Es cierto que se contemplan facultades extraordinarias para que el Presidente reforme la institucionalidad de la paz?

​

No hay nada sobre las facultades respecto de la paz o de su implementación. Esa es una queja, pero no se presentó un artículo pensando en modificar instituciones de la paz.



Existe preocupación porque no hay metas de reincorporación de excombatientes de las Farc ni de sustitución voluntaria de cultivos...

​

En la reintegración para excombatientes de anteriores procesos, la meta es de 2.500. En cuanto al proceso de reincorporación de las Farc, no aparece nada porque ese proceso es más allá de ocho años. Lo que puedo decir es que vamos a pasar del 70 por ciento de atención de ellos, al 80. Por otro lado, la intención del Gobierno es cumplirles al 100 por ciento de las familias que erradiquen, que son unas 130.000.



¿Cómo se va a articular la atención de las 16 zonas priorizadas por el acuerdo de paz con las nuevas, denominadas zonas de seguridad? ¿No se van a confundir los recursos?

​

Estamos muy tranquilos porque las zonas de seguridad no desplazarán a las otras. Vamos a tener participación en el Consejo de Seguridad, que define esas zonas, para que la atención sea perfectamente articulada. En la ley misma está previsto que ninguna de las intervenciones de esas zonas se pueden hacer con recursos destinados para los PDET. Se tienen que buscar recursos adicionales.

REDACCIÓN PAZ Y REDACCIÓN ECONÓMICA

EL TIEMPO@PazyJusticiaET