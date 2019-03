Arauca, entre la sombra y el poder de la guerrilla del Eln

Las huellas del Eln en Arauca parece que se niegan a desaparecer. Es más, parecen tener la capacidad de mutar y de adecuarse perfectamente a las condiciones que se presenten, sobre todo cuando se trata de conseguir poder y dinero.

En las zonas rurales la presencia de la guerrilla es evidente. Puede que a simple vista no se vean hombres armados o de camuflado, pero en voz baja los araucanos admiten que están presentes y “diversificando” sus negocios tras la erradicación de la coca.

En las trochas y pequeños caseríos advierten que la mayoría de los ‘elenos’ son jóvenes de civil que se mueven en motos sin placas o con matrículas venezolanas. La guerrilla tiene prohibido que los conductores o parrilleros de las motos usen casco, esto para poder identificar fácilmente a quienes se movilizan en estos vehículos.



Las casas de tabla perdidas en las sabanas o a orillas de los ríos tienen impregnadas las cicatrices de esta guerrilla que con letreros sobre las paredes anuncia su presencia. Sin embargo, en Arauca quieren cambiar, quieren quitarse el estigma de que son un departamento con mucho control del Eln.



Ahora es el primer productor de plátano del país. Diariamente salen unas 130 toneladas, principalmente hacia Villavicencio y Bogotá. Es el segundo productor de cacao pero, aseguran, el de mejor calidad, como lo han corroborado en el salón del chocolate en París. También abundan las plantas que procesan leche para producir queso que llegue a Bucaramanga y Bogotá. Los cultivos de maracuyá también abundan, al igual que el sacha inchi, principal apuesta de los reintegrados de las Farc.



De acuerdo con el gobernador Ricardo Alvarado, en la medida en que se acabaron los cultivos de coca, el Eln, que no ha abandonado la extorsión, tiene grandes entradas, especialmente por el combustible y otros productos que traen de Venezuela. De todas maneras, los esfuerzos por sacar adelante el departamento chocan con el Eln. No en vano en esta zona del país está el Domingo Laín, uno de los frentes más poderosos de la guerrilla, a cargo de ‘Pablito’, quien, según las autoridades y habitantes de Arauca, ‘despacha’ desde Venezuela.

La gasolina de contrabando es uno de los negocios de la guerrilla en el departamento de Arauca. Foto: Rodrigo Sepúlveda / Enviado especial de EL TIEMPO A lado y lado de las carreteras y a plena luz están los recipientes plásticos que contienen el combustible. Un galón se vende entre 6.000 y 7.000 pesos. Foto: Rodrigo Sepúlveda / Enviado especial de EL TIEMPO En el departamento trabajan en la fabricación que quesos que envían a todo el país. Foto: Rodrigo Sepúlveda / Enviado especial de EL TIEMPO El Eln tiene gran poder en el departamento de Arauca. Foto: Rodrigo Sepúlveda / Enviado especial de EL TIEMPO

La tensión en algunos sitios es tan evidente que se recomienda no tomar fotos para “no llamar tanto la atención de los muchachos”. El comandante de la Octava División del Ejército, general Fernán Giraldo, si bien destacó los importantes resultados de las acciones militares, dijo que hay “una mutación” de los grupos ilegales que vienen fomentado algunas acciones delictivas, especialmente el asesinato selectivo de personas. Según el reporte militar, al Eln se le han causado este año “86 afectaciones (capturas, desmovilizados y muertos en combate) y 40 a Gao residual (disidencias)”.



Según cálculos oficiales, en Arauca pueden estar unos 800 hombres en armas haciendo parte de los grupos irregulares.



“En Arauca hay un contubernio del Eln con los grupos residuales, para dedicarse a la extorsión, al secuestro y, sobre todo, a los ataques contra la infraestructura del Estado”, reveló el oficial. Este año, el oleoducto Caño Limón-Coveñas ha sido objeto de 13 atentados, de los que se sindica al Eln.



El general Giraldo admitió que no es sencillo combatir a estos irregulares en Arauca, debido a que “tienen sus bases al otro lado de la frontera”, en Venezuela, “desde donde pasan, ejecutan las acciones y se regresan”. Otro factor de inestabilidad, según el oficial, es la presencia de venezolanos en los grupos armados. Dijo que pueden ser unos 200 en sus filas.

El alcalde de Saravena, Yecid Lozano, del Centro Democrático, admitió que el Eln “todavía tiene un poder real en Arauca”. “Ellos políticamente tienen sus intereses para poder, en algunos casos como en Saravena, recuperar la administración, y buscan la participación política. Creo que la historia de Arauca no nos deja mentir y aquí ha habido avales del Eln”, contó Lozano.



De acuerdo con él, en este departamento se dan casos de “candidatos muy buenos” que argumentan que no los dejaron lanzar y, además, “uno ve que hay intervención del Eln para tratar de favorecer a algunos candidatos”.



Esto lo confirma desde Tame el exalcalde Alfredo Guzmán, quien aseguró que en todo el departamento el Eln mantiene el poder.



De acuerdo con él, están extorsionando a los ganaderos y a los comerciantes, y aseguró que en las próximas elecciones van a tener candidatos. “Para nadie es un secreto que aquí alguien que quiera ser candidato tiene que ir a hablar con ellos para pedirles permiso. Y ellos se lo dan, pero a cambio de compromisos concretos, sobre todo en materia de contratación”.

Los negocios

A lo largo de las carreteras secundarias se hace evidente la presencia de esta guerrilla y el control que tiene. Es un hecho que la gente les tiene miedo. Pero también hay un hecho evidente: ya no se ven los cultivos de coca y, si los hay, ya no están a la vista.



Para cualquier viajero desprevenido sí llama la atención la cantidad de ventas de gasolina de contrabando proveniente de Venezuela. No se entiende que mientras se dice que en ese país está escaseando el combustible, aquí parece más fácil conseguir una venta de gasolina que una de cerveza.



A lado y lado de las carreteras y a plena luz están los recipientes plásticos que contienen el combustible. Un galón se vende entre 6.000 y 7.000 pesos.



El alcalde de Arauca, Benjamín Socadagüí, asegura que el Eln está dedicado básicamente al negocio del contrabando en la frontera. Según el alcalde, al acabarse la coca en el departamento esa guerrilla “se reinventó” y entendió que el negocio estaba en el contrabando a través de la frontera. Dijo que manejan el negocio de la gasolina, del paso de las personas y de algunas mercancías que se pueden traer desde el vecino país.



También destacó que están a cargo de un millonario negocio que consiste en robar ganado en Arauca, llevarlo al otro lado de la frontera, sacrificarlo y traer la carne para venderla en Arauca.

Contó que están metidos en un nuevo negocio: la venta de pescado traído desde la región del Orinoco venezolano para venderlo como producto nacional y llevarlo, incluso, hasta Bogotá.



La Brigada XVIII estima que el Eln puede percibir mensualmente entre 800 y 1.200 millones de pesos a través del contrabando.



El defensor del Pueblo en Arauca, padre Deisson Mariño, aseguró que las acciones de los grupos violentos se han incrementado, por lo que su gran temor es que se dé una escalada de la violencia.



Para el religioso, la solución para erradicar los grupos violentos no es militar. “Las causas estructurales del conflicto siguen estando vivas en Arauca, porque en esta zona siguen dándose vacíos de la institucionalidad y, además, el índice de necesidades insatisfechas es muy grande”, dice.



JORGE ENRIQUE MELÉNDEZ

Enviado especial de EL TIEMPO

Arauca