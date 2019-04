'Queremos que el Partido Conservador jalone, en vez de que lo jalonen'

Que el Partido Conservador recupere el poder que tuvo en otros tiempos. Ese es el objetivo del director de la colectividad, Omar Yepes Álzate, quien ve en las elecciones regionales de octubre la oportunidad para comenzar a trabajar por ese propósito.

En diálogo con EL TIEMPO, Yepes Álzate aseguró que para eso es importante que los conservadores se conecten con los problemas de la ciudadanía y que el partido “se ponga a pensar, que hace rato no piensa como colectividad”.



El dirigente conservador aseguró que el objetivo es ganar en las principales ciudades y departamentos, no descartó coaliciones y aseguró que para Bogotá aún están buscando un candidato de “reconocimiento nacional”.



“Estamos en ese propósito porque yo aspiro a que el partido deje de ser un partido de segunda y se convierta en un partido otra vez de primera, que jalone en vez de que lo jalone”, dijo Yepes Álzate.



Usted está recién llegado a la dirección del partido, ¿cómo encontró las cosas?



Lo encontré, en términos generales, bien. Pero entiendo que, aparte de lo que es la organización propia del partido y el trabajo de los congresistas, al partido hay que ponerlo a decir cosas, a opinar sobre los problemas del país, en forma tal de que el país vea que estamos preocupados por sus problemas y que el ciudadano entienda que el partido le puede ser de utilidad en la medida en que examine los problemas que se tienen y se presenten fórmulas de solución.



Lo que queremos es que el partido se ponga a pensar, que hace rato no piensa como colectividad. Lo hacen individualmente los congresistas y presentan proyectos y opinan, pero no se ve la voz del partido como organización.

¿Cómo está el partido en cuanto al poder territorial?



Al partido le ha faltado más arrojo, el partido ha sido muy tímido en los últimos tiempos en la búsqueda del poder. Tengo la idea de que un partido se justifique en la medida en que busque el poder, de lo contrario no tiene razón de existir. Estoy tratando por todos los medios que el partido tenga candidatos al mayor número posible de gobernaciones y alcaldías, y que busque representación en los concejos y asambleas.



Es decir, ir a buscar el poder sin miedo, sin temores de ninguna naturaleza. Se puede perder en algunas partes, pero el partido gana si hace presencia.



¿Pero cómo ir a buscar ese poder?



Obviamente con voluntad, con ganas, sin miedo. En segundo lugar, ir por el voto de opinión, que lo hemos ido perdiendo. ¿Cómo vamos por el voto de opinión?: Estudiando y opinando sobre los problemas nacionales.



¿Qué están haciendo para las elecciones de octubre?



Realizando directorios en los distintos departamentos y en los diferentes municipios, e instando a los candidatos para que se movilicen y busquen el respaldo popular, pero diciendo cosas, proponiendo soluciones a los problemas municipales, departamentales y problemas de país.

¿Cuántos candidatos tienen inscritos?



Todavía no hay número, estamos en ese proceso.



¿Cuál es el ideal el Partido Conservador para las elecciones?



Estamos aspirando a tener más gobernaciones de las que se tienen, estamos aspirando a tener más alcaldías de capitales de las que se tienen, estamos aspirando a tener más alcaldías municipales y mejor representación en concejos y asambleas.



Usted es de Caldas, un departamento que siempre había sido una tierra conservadora, pero allí ha ganado fuerza el Centro Democrático y el Partido Liberal. ¿Cómo recuperar Caldas?



Pues trabajando y teniendo fe en el partido y convocando a que retornen, es que hay mucho conservador en el Centro Democrático y mucho conservador todavía en ‘la U’. Aspiramos a que retornen al partido. No es que el Centro Democrático, ni ‘la U’, ni el Liberal sean partidos invencibles. Ellos tienen una votación mejor que la de nosotros ahora, pero no sustancialmente mayor.



¿Han considerado coaliciones con otros partidos para ciertas alcaldías y gobernaciones?



Indudablemente que las habrá, porque las regiones y en los municipios hay políticas bien distintas que a nivel nacional, y el ideal es que el partido esté presente en la mayoría de alcaldías y gobernaciones, pero hay acuerdos políticos de vieja data en departamentos y municipios que son muy difíciles quebrantar, y ellos sabrán atenerse a qué es lo que le conviene al partido bajo la vigilancia del directorio nacional.

¿Para Bogotá habrá candidato o se van a unir a una campaña, como la del Centro Democrático, por ejemplo?



Estoy haciendo todo lo posible por encontrar candidato. Estamos pidiéndole a personalidades, porque no se puede salir con candidatos de poco reconocimiento. Hay que buscar a una persona de amplio reconocimiento nacional, que convoque las voluntades de Bogotá y que ojalá las personas de centro y de derecha, que yo creo que son la mayoría de los bogotanos, nos acompañen.



Estamos en ese propósito porque yo aspiro a que el partido deje de ser un partido de segunda y se convierta en un partido otra vez de primera, que jalone en vez de que lo jalonen.



POLÍTICA