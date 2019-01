Aunque dijo que no, Fajardo sí se lanzaría de nuevo a la Presidencia

Este martes, durante el programa ‘Voces RCN’ de RCN Radio, el excandidato presidencial por la Coalición Colombia, Sergio Fajardo, dejó la puerta abierta para una nueva candidatura en el 2022. Aseguró que es “altamente probable” que vuelva a poner su nombre a consideración de los colombianos para ocupar el cargo más importante del Estado.



“Dije que yo quería ser rector de una universidad para trabajar con jóvenes, con maestros, para todo lo que la vida me ha dado la oportunidad”, recordó Fajardo, quien ocupó el tercer lugar en la primera vuelta de las pasadas elecciones presidenciales con 4’589.696 votos, detrás de Gustavo Petro y del actual presidente Iván Duque.

Sin embargo, continuó Fajardo, siente que quedó con una “responsabilidad con la gente” tras la “remontada” de la campaña presidencial. “Estoy asumiendo esa responsabilidad”, aseguró.



Fajardo se ratificó este miércoles en entrevista con W Radio, en la cual aseguró que no podría decir que es candidato presidencial, que le da “pena” después de decir en esos mismos micrófonos que la pasada sería su última candidatura, y que por eso prefiere utilizar una expresión matemática para decir que su candidatura es “altamente probable”.



Después de los últimos resultados, Fajardo ha hecho “una reflexión muy profunda”, en simultánea con las actividades de la escuela de formación política de su movimiento político, Compromiso Ciudadano, desde la cual buscan convertir las experiencias del pasado en material para las personas que quieran participar en política en la forma como ellos lo han hecho, contó.

Explicó que lo que sigue para él está más ligado a su actual actividad profesional, pues trabaja como profesor en el Tecnológico de Monterrey, en México, donde tiene que estar de forma presencial al menos una semana al mes. También contó que el próximo mes pasará varias semanas en Berkeley, donde también suele dictar clases sobre “el sentido de la política en estos tiempos”, en sus propias palabras.



Sobre las elecciones locales y regionales de este año, Fajardo dijo que ha “insistido que en todos esos lugares donde trabajamos bien, sigan trabajando juntos”. Esto, en referencia a la Coalición Colombia, desde la cual la Alianza Verde y el Polo Democrático impulsaron su candidatura. Pero dijo que por ahora no están pensando en alianzas, si bien recordó que su movimiento no tiene personería jurídica.



También contó que no ha vuelto a hablar con Gustavo Petro desde el último debate presidencial antes de la primera vuelta del 2018. De hecho, aprovechó para marcar su distancia con el ahora senador de Colombia Humana.



Sobre la alcaldía de Bogotá, resaltó el trabajo de Antonio Navarro y la inteligencia de Claudia López, aunque recordó que esta última no ha formalizado su intención de aspirar al primer cargo de la capital. “Lo que necesita Bogotá es una persona que rompa la polarización de esta ciudad, ese conflicto permanente entre Petro y Peñalosa”, dijo.



