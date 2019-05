Santos pide disculpas a los judíos por declaración sobre ley de Israel

El expresidente Juan Manuel Santos pidió perdón a la comunidad judía después de comparar una ley promulgada por Israel con una del régimen nazi.

Para Santos estas declaraciones, que dio a Hora 20 de Caracol, fueron “una comparación equivocada que no he debido traer a coalición. Pido disculpas a quienes se hayan sentido ofendidos”, dice la misiva dirigida a Marcos Peckel, Director de la Comunidad Judía de Colombia.



Agrega: “por más de que nunca estaré de acuerdo con la ley que aprobó el Knesset el 17 de julio del 2017, no debí utilizar este símil que han empleado otros críticos de esta ley”.

El exmandatario y Premio Nobel de Paz reiteró que siempre ha sido un defensor de la causa judía y lo ha hecho como periodista y servidor público.



“A comienzos de los noventas, logré en la VIII Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo, celebrado en Cartagena y que tuve el honor de presidir, que por primera vez no se condenara a Israel en una reunión de este tipo, era costumbre. Me causó mucho orgullo, y así lo expresé. Cuántos artículos, editoriales y actuaciones como ministro y como presidente, no escribí o realicé para defender al pueblo judío”, rememora Santos.

Por último, el exmandatario dijo a los judíos que los seguirá defendiendo y admirando, así como buscando la paz “en todas partes, sin vulnerar los derechos a nadie”. Dice, además, que si puede poner su “granito de arena” para ayudar en el conflicto con Palestina, “siempre estaré a su disposición”.



POLÍTICA