'Estoy muy complacido de que el país esté unido': Santos en la marcha

El expresidente Juan Manuel Santos también se sumó a la jornada de movilización en Bogotá contra el terrorismo, luego del atentado del Eln el jueves contra la Escuela de Cadetes General Santander, el cual dejó 21 muertos y cerca de 70 heridos.

"Estoy muy complacido de ver que todo el país está unido, no importa su origen político, entorno a una buena causa que es no a la violencia, no al terrorismo. La unión es necesaria, hay que dejar atrás los odios, las envidias y los rencores, y trabajar por las buenas causas", le dijo a EL TIEMPO el exmandatario durante la marcha.

Santos evitó referirse a la decisión del presidente Iván Duque de levantar las órdenes de capturas contra los negociadores del Eln en La Habana. "Estoy retirado de la política", recordó.

También se abstuvo de enviar algún mensaje a esa guerrilla. El expresidente reafirmó que "el país necesita dejar la polarización" y " unirse entorno a una causa tan importante como decirle 'no' al terrorismo y 'sí' a la paz".



Después de dejar el poder, hace algo más de cinco meses, el expresidente se ha dedicado a participar en actividades académicos y a pasar tiempo con su familia, alejado de la vida pública.



