Pardo regresa al ruedo con críticas al Gobierno

Por primera vez, un funcionario del gobierno anterior replica severamente al actual gobierno y lo acusa de “falsedades”. Eso lo hace el ex ministro de Defensa y de Trabajo, y excomisionado de Paz, Rafael Pardo.

Enjuicia además la decisión del gobierno Duque de desconocer el protocolo que el gobierno anterior firmó con el Eln durante las conversaciones de paz, sobre la eventualidad de un rompimiento de las negociaciones de La Habana.



El exministro sostiene que el Gobierno de Colombia no puede desconocer pactos, tratados internacionales que firmaron gobiernos anteriores cuando se realizaban esfuerzos para lograr la paz del país con la ayuda de países garantes de los tratados. Pardo sostiene que no se puede descartar para siempre la realización de negociaciones de paz con esa guerrilla.



Y, claro, también habla de su reciente diálogo con la muerte.



¿Qué tan cierto es que el gobierno anterior no entregó al gobierno actual un informe sobre la implementación de los acuerdos de paz?



Completamente falso. Le puedo asegurar que la administración Duque no solo leyó los múltiples informes de empalme sino que calcó la política de posconflicto, hoy rebautizada como de estabilización. Esa es la mejor demostración de que en el empalme sí les dejamos una hoja de ruta definida.



¿Y usted tiene información sobre cómo se están implementando los acuerdos?



Claro. Es una preocupación de todos los que le apostamos a la paz para sepultar más de cinco décadas de violencia. El no estar en el Gobierno no significa que tiremos la llave al fondo del mar.



El gobierno actual dice que no se ha podido proteger debidamente a los líderes sociales porque el gobierno anterior no dejó lista de líderes en riesgo...



Falso de nuevo. Más bien le pregunto, ¿por qué la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, creada en 2017, dejó de sesionar desde el 7 de agosto de 2018? La Comisión Nacional de Garantías fue creada para hacer seguimiento al más alto nivel y asegurar el respeto a la vida de defensores y líderes sociales. Sesionó varias veces durante la administración Santos. ¿Por qué el gobierno Duque optó por crear una versión recortada de esta en el Plan de Acción Oportuna para la Protección de Líderes?



¿A qué atribuye esta sucesión de asesinatos?



Cambiar la cultura de la ilegalidad por la de la legalidad es una amenaza para quienes quieren continuar el lucrativo negocio del narcotráfico y la guerra. Callar a los líderes que intentan cambiar el rumbo es un atentado contra la moralidad.



¿Cómo definiría usted, por la experiencia que tuvo en negociaciones, lo que está pasando con el Eln?



El Eln minó sus posibilidades de paz y puso en duda su verdadera voluntad de diálogo. El resultado hoy es un país adolorido que cada día ve con más escepticismo y desconfianza una paz total.

Duque recibió un país unánime y unido contra el terrorismo, y eso le duró poco porque embarcó al país en una discusión absurda sobre los protocolos FACEBOOK

TWITTER

El odio y el miedo ojalá no sean usados para manipular. Duque recibió un país unánime y unido contra el terrorismo, y eso le duró poco porque embarcó al país en una discusión absurda sobre los protocolos.



¿Por qué la llama discusión absurda?



Es absurda porque produce desgaste en el liderazgo presidencial, cansancio de cara a la ciudadanía y no soluciona nada. Los protocolos están y hay que respetarlos.



Pero, buena o mala, hay una discusión nacional e internacional sobre el tema…



Es una discusión política. El Presidente está hablándoles a sus votantes, que cada vez son menos. A todos los colombianos que estamos adoloridos con el atentado, con la muerte de esos jóvenes y con el cinismo del comunicado del Eln. El presidente Duque debería saber que los protocolos son compromisos de Estado. Está colocando al país en una sin salida al cerrar la posibilidad de futuras negociaciones. Que de todas formas llegarán para poder cerrar el ciclo de violencia.



El protocolo es un principio básico del derecho internacional humanitario. Una cosa es levantar la mesa, que es una decisión autónoma del jefe de Estado. Otra cosa es incumplir los compromisos internacionales asumidos por el Estado. Es un gran error que bajo el argumento del “gobierno de turno” terminemos burlándonos de la jurisprudencia que hemos suscrito como Estado.



¿Usted es partidario de volver al diálogo con el Eln?



Desde el gobierno Betancur y luego de los diálogos con el Epl, el M-19, el Quíntin Lame, el Prt y las Farc aprendimos que la salida negociada es el camino. La paz requiere de momentos y condiciones. No es el caso con el Eln ahora. Sin embargo, habría que hacerlo más temprano que tarde.



En su opinión, ¿el Eln ha dado muestras de su interés en dialogar?



El cese del fuego estuvo a punto de lograrse a pocos días del 7 de agosto... Sería bueno saber las razones por las cuales el Eln se radicalizó de un momento a otro.



¿Usted teme que el Eln incremente la guerra?



Claro. Cerac afirma que el riesgo por terrorismo puede aumentar al concentrarse en zonas rurales y, con menor intensidad, en cinco ciudades capitales. Resulta lamentable que elevemos las tasas de homicidio, secuestros, masacres.

¿Se imagina el retroceso? Todo por desconocer a Santos. ¿Cómo terminará mirándonos el mundo para la inversión por ejemplo? FACEBOOK

TWITTER

Afirmaríamos entonces que la paz no tuvo una segunda oportunidad en nuestra tierra. ¿Se imagina el retroceso? Todo por desconocer a Santos. ¿Cómo terminará mirándonos el mundo para la inversión por ejemplo?



El Consejo de Seguridad de la ONU subrayó la necesidad de llevar ante la justicia a los responsables del ataque terrorista…



Es lo que corresponde. Un llamado a que todos, incluida la comunidad internacional, nos levantemos contra el terrorismo. El comunicado del Consejo de Seguridad no ha dicho que se incumplan la palabra empeñada ni los protocolos suscritos por el Estado. Es un irrespeto usar a las Naciones Unidas para validar premisas ideológicas.



¿El gobierno Duque está cumpliendo el proceso de paz con las Farc o no?



El gobierno Duque se ha esforzado en cuidar las formas, pero me preocupa el fondo. Por un lado, ha mantenido los espacios de discusión con las Farc recientemente y aumentó en 0,4 billones la Bolsa de Paz. Sin embargo, en los municipios de conflicto hay más inquietudes que respuestas, los compromisos de la sustitución se incumplen, hay poca presencia de altos funcionarios en los municipios y no he sabido de nuevas rondas de consecución de recursos para financiar temas claves como el desminado. La gran conclusión de este proceso fue que quienes se apropiaron de la paz fueron las comunidades.



¿Qué cosas destaca y cuáles no de la manera como el Gobierno está implementando la arquitectura que dejó para el posconflicto?



Rescato y valoro que el Presidente haya respetado y mantenido nuestra política de posconflicto. El gobierno Duque acogió mi propuesta para ampliar Obras por Impuestos, mecanismo de participación del sector privado en zonas de conflicto. Destaco que se hayan comprometido a continuar los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, que son el renacer de 170 municipios.



La sustitución fue destacada como exitosa por el secretario general de la ONU, y quienes se comprometen a dejar la ilegalidad cumplen en un 92 %. 322 municipios han sido declarados libres de sospecha de minas. Gracias a las regalías y los recursos asegurados por el gobierno anterior, pudieron aumentar los recursos destinados a la paz. Y la arquitectura institucional no ha sufrido ninguna modificación, aunque quieran decir lo contrario.



Otros temas. Usted fue ministro de Trabajo: ¿Qué hacer con reforma pensional?



Es un tema de fondo sobre el cual el país debe dar una discusión seria. Como ministro, preparamos una reforma pensional que buscaba la redistribución en los subsidios y la ampliación del número de cotizantes. La informalidad y unas mil “megapensiones” son grandes obstáculos para asegurar una vejez digna. Estamos trabajando con un grupo de conocedores en una propuesta para plantearle al país.



¿Cuándo y cómo se producirá la propuesta? Cuando usted dice “estamos”, ¿a quiénes se refiere?



Yo creo en el diálogo social. La preparamos con trabajadores, empresarios, gremios, sindicatos, partidos políticos. Acá debemos llegar a un consenso, como sucedió en España con el Pacto de Toledo. Tan pronto esté lista se la enviaré al Presidente.



¿Cómo ve las elecciones para la Alcaldía de Bogotá?



Hace cuatro años diseñé una propuesta de ciudad más allá de la izquierda y la derecha. Hablaba de unión y no de división. De ejecución. Los bogotanos eligieron otra opción. Hoy, Bogotá está polarizada. Falta tiempo. No se apresure.



Una encuesta del Centro Nacional de Consultoría para ‘CM&’ mostró estos resultados: 1) Claudia López. 2) Antonio Navarro. 3) Carlos Fernando Galán.



Claudia López es una gran candidata. Conoce la ciudad, tiene visión, y nadie la puede señalar de haber robado un solo peso. Ojalá se anime a entrar al ruedo. Pero le reitero que todavía falta.



Usted está superando una delicada enfermedad… ¿Cómo ha sido la experiencia de enfrentarse a la muerte?



Una prueba de fuerza interior y física enorme. El apego a la vida y a mis hijas y mi nieto me permitió ganarle dos veces la batalla. Y el amor de mi pareja fue fundamental. Acá estoy, agradecido.



¿Qué ha cambiado para que usted ya esté recuperado?



Tengo una mirada más profunda sobre lo vulnerables que somos. Sin el apoyo de tantas personas que me hicieron llegar sus muestras de afecto no habría llegado a donde hoy estoy. A todos, gracias.



¿Volvería a la política después de pasar un proceso tan difícil?



Nunca la he dejado. La buena política es la que mantiene vivo al hombre…



A usted lo operaron primero en Houston y luego en la Shaio. ¿Mejor allá? ¿O cómo le fue en Colombia?



El sistema de salud colombiano no tiene nada que envidiarle a Estados Unidos. Habrá que solucionar muchas cosas, obviamente, pero recibí la excelencia de la Clínica Shaio, con el doctor Víctor Caicedo a la cabeza. Quisiera mencionarlos a todos y a cada uno con su mística y profesionalismo. A esos doctores, enfermeras, auxiliares y a Colsanitas, gracias.



¿Por qué suena ronco?



Perdí una cuerda vocal durante los procedimientos quirúrgicos. Tampoco era que hablara mucho antes.



¿Va a escribir sobre lo que le pasó?



No, lo que pasó pasó.



YAMID AMAT

Especial para EL TIEMPO