Tras nulidad de elección de Mockus, podrían venir más sanciones

La falta legal en la que Antanas Mockus incurrió y que le valió la nulidad de su elección como senador consistió en haber sido elegido cuando estaba impedido para ese fin, por ser representante legal de Corpovisionarios, una fundación suya que suscribió millonarios contratos con el Estado hasta poco antes de su elección.

La sanción que el Consejo de Estado tomó en la mañana de este jueves fue declarar nula su elección.



Aunque Mockus, en una sesión de su junta directiva cedió la facultad de firmar los contratos a un subalterno suyo, se mantuvo como representante legal de la organización que se lucraba de los contratos.

El señor Mockus cometió el delito de falsedad testimonial porque inscribió su candidatura al Senado diciendo que no estaba inhabilitado, a sabiendas de que sí lo estaba FACEBOOK

TWITTER

La norma establece que una persona que sea elegida para cargos de elección popular no puede suscribir contratos con el Estado durante los seis meses antes de su elección.



En una primera instancia, el Consejo Electoral aceptó los argumentos de Mockus, de que como había cedido la firma de los contratos, él no estaba incurso en las inhabilidades de la ley.



Pero según dijo este jueves el abogado demandante, Víctor Velásquez Reyes, Mockus seguía decidiendo sobre la organización (Corpovisionarios) de manera plena, por ser el representante legal.

​

Velásquez dijo este jueves a EL TIEMPO que “el señor Mockus cometió el delito de falsedad testimonial porque inscribió su candidatura al Senado diciendo que no estaba inhabilitado, a sabiendas de que sí lo estaba”.

Pocas semanas antes de su elección, Corpovisionarios suscribió varios contratos, entre otros, uno con la Gobernación de Cundinamarca, para dictar unas conferencias sobre cultura ciudadana.



Y según dijo el abogado demandante, Mockus “ni siquiera dictó las conferencias”, y así se lo habría admitido al Consejo Electoral.



El abogado Velásquez sostuvo en su demanda que Mockus incurrió en el delito de “fraude procesal” porque mintió en su testimonio a los magistrados. Mockus habría incurrido también en el delito de “fraude electoral” porque “engañó a los electores”.



Pero las consecuencias para Mockus y para los ‘verdes’, su partido, podrían ser más.



El abogado también pidió que se aplique a Mockus la perdida de la investidura, que es otro tipo de sanción, que impediría a Mockus volver a un cargo de elección popular.



Y como Mockus utilizó recursos del Estado para su campaña por la reposición de votos y por el salario devengado hasta hoy, el abogado considera que incurrió en peculado, por lo cual debe ser investigado penalmente.



Su partido, además, dijo el demandante, deberá perder la personería jurídica, por haber inscrito candidatos inhabilitados, pues así lo establece también la ley.

"Hoy mismo voy a reiterarle al Consejo Electoral que se suspenda la personería jurídica a Alianza Verde, porque el partido también sabía que Mockus estaba impedido para ser elegido y lo inscribió", dijo el abogado.



En su momento, la autoridad electoral también rechazó cualquier sanción al partido, por la inscripción ilegal de Mockus, pero a la luz de la decisión del Consejo de Estado, la demanda contra el partido también podría revivir.



El golpe propinado a Mockus y Alianza Verde, tras la decisión del Consejo de Estado de este jueves, podría entonces tener más implicaciones de orden jurídico y político.



De hecho, Velásquez dijo que si se elimina la personería jurídica para los 'verdes' Claudia López no podría ser inscrita a la alcaldía de Bogotá, por este partido.



POLÍTICA