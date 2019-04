¿Puede Ángela María Robledo aspirar a la alcaldía de Bogotá?

Mientras Ángela María Robledo se pronunciaba en la plaza de Bolívar sobre la decisión del Consejo de Estado de declarar nulo el acto que le dio la curul en la Cámara de Representantes, quienes la escuchaban le gritaban: “alcaldesa, alcaldesa, alcaldesa”.

Y es que algunos sectores le han pedido a Robledo desde hace algunos meses que aspire a la alcaldía de Bogotá. Sin embargo, hay opiniones divididas sobre si está inhabilitada para este cargo, pues la ley establece que quien haya ejercido como congresista 12 meses anteriores a la elección está inhabilitado para ser alcalde de dicha ciudad.

“Quien dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de la elección haya ejercido como empleado público, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, en el respectivo municipio, o quien como empleado público del orden nacional, departamental o municipal, haya intervenido como ordenador del gasto en la ejecución de recursos de inversión o celebración de contratos, que deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio”, dice el artículo 37 de la ley 617.



Para el exprocurador Jaime Bernal Cuéllar, quien es uno de los más reconocidos juristas del país, Robledo no puede aspirar a la alcaldía de Bogotá y su argumento fue precisamente la ley 617.

Pero contrario a él piensan otros expertos. En opinión del exregistrador Carlos Ariel Sánchez, ella sí podría eventualmente ser candidata a la alcaldía de Bogotá en la medida que “no ha ejercido ni jurisdicción, ni mando y como tal no hay impedimento”.



En ese sentido también se refirió Armando Novoa, exmagistrado del Consejo Nacional Electoral: “Creo que ella sí puede ser candidata a la alcaldía de Bogotá, porque las inhabilidades para ser elegidos a cargos uninominales están señaladas en la ley y dentro de lo contemplado no está la de haber desempeñado el cargo de congresista y porque la nulidad de la elección retrotrae la situación jurídica a antes de la declaratoria de la elección”, aseguró.



De acuerdo con Alfonso Portela, exregistrador para lo Electoral, la congresista fue sancionada por doble militancia, que es una sanción y no una inhabilidad, y como tal podría aspirar a otro cargo de elección popular.

De todas formas habrá que esperar si Robledo decide aspirar a la alcaldía de Bogotá para que comience un nuevo debate jurídico.



Además, de presentarse esta situación, ella deberá buscar el aval de un partido o recoger firmas, pues la Alianza Verde, colectividad a la que perteneció, está con Claudia López, y la Colombia Humana no tiene personería jurídica, por lo que no le puede dar el aval.



POLÍTICA