Propondrán doble instancia retroactiva y obligatoria en la C. Suprema

El expresidente Álvaro Uribe, jefe máximo del Centro Democrático, anunció este martes que su partido avanzará en la propuesta de un proyecto de ley que contemple la doble instancia retroactiva para quienes hayan sido condenados en la Corte Suprema de Justicia.

“Estamos atentos para avanzar en el proyecto de la doble instancia obligatoria retroactiva en la Corte Suprema de Justicia”, anunció Uribe.



Esta iniciativa, de ser tramitada y aprobada por el Congreso, beneficiaría a varios condenados por ese alto tribunal, entre quienes están el exministro Andrés Felipe Arias y otros políticos condenados por ‘parapolítica’ en la Corte Suprema, entre muchos otros procesados.



“Este proyecto no es para Andrés Felipe Arias, es para todo colombiano que hubiera sido condenado en única instancia por la Corte Suprema de Justicia. Que se le reconozca el derecho fundamental y universal de la segunda instancia”, afirmó Uribe.Al ser indagado por quienes serían cobijados con la norma, de la cual no hubo fecha exacta para su radicación, Uribe respondió que “son muchos, no podría ponerme a hacer el listado”.

Proyecto de ley para las Fuerzas Militares

Uribe anunció, igualmente, que el Centro Democrático presentará, la próxima semana, un proyecto para beneficiar a los miembros de la Fuerza Pública que hayan cometido delitos en medio del conflicto armado.



Según el expresidente, la idea es que los uniformados que hubieran “incurrido” en delitos “hasta el primero de diciembre de 2016” tengan derecho “al beneficio de libertad condicional después de cinco años de reclusión”.



Aclaró que se exceptuarían "delitos como traición a la patria, violencia sexual, abuso de menores, etcétera”.



Sobre las objeciones presidenciales a la justicia para la paz, Uribe pidió esperar a que se nombren las comisiones accidentales de Senado y Cámara que estudiarán esos reparos.



Afirmó que su bancada ha venido estudiando el tema "con toda la buena voluntad" y que "buscará que haya unos acuerdos" que permitan que una mayoría "para aprobar las objeciones del presidente Iván Duque" en el Congreso.

Otros proyectos

Este mismo martes, el uribismo radicó un grupo de tres proyectos de ley, en la Secretaría de Senado, y tienen que ver con varios temas de impacto social.



El primero es que cuando un congresista, diputado o concejal “presente una iniciativa de gasto público, pida atención a un proyecto específico de un municipio, de un departamento o de la Nación” se “tenga información pública a fin de evitar esa corrupción de la ‘mermelada’”.



El segundo tiene que ver con que las asociaciones de padres de familias sean “veedoras” del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y que sus “conceptos tengan que ser escuchados” por la entidad contratante.



“Y el tercer proyecto es uno que propone que cuando haya un divorcio, la parte no culpable del divorcio y que carezca de medios pueda tener la mitad de la pensión si la otra parte la tiene. Creemos que se hace aquí justicia para las familias colombianas en las cuales se ven estos casos”, dijo.



Agregó que su partido, adicionalmente, “apoyará los diferentes proyectos del Gobierno” en el Capitolio, especialmente “el que tiene que ver con los abusos a los menores y el de no permitir la conexidad de delitos como el narcotráfico con el delito político”.



POLÍTICA