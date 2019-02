¿Por qué Álvaro Uribe pide eliminar la JEP?

El expresidente Álvaro Uribe sorprendió este lunes en la noche cuando, a través de su cuenta de Twitter, dijo: "bueno que objeten la JEP, mejor eliminarla".

Lo hizo en relación con la polémica que ha suscitado en los últimos días el proyecto de ley estatutaria de la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz), que espera la firma del presidente Iván Duque.



En esto, Uribe ha sido consistente. Él y su partido han insistido en que la JEP tiene muchas deficiencias.



Y precisamente es ahí donde su pronunciamiento toma una gran trascendencia, pues Uribe es el jefe del Centro Democrático, el partido del presidente Duque. Además, Uribe es el mentor del jefe de Estado.

Si bien el expresidente aseguró esta mañana en diálogo con La W que son "absolutamente respetuosos" de la decisión que sobre la JEP tome Duque, no dejan de generar inquietud los mensajes que está enviando.

Uribe ha hecho énfasis en que esta no es una postura nueva, sino que es algo en lo que su partido ha insistido desde hace rato.

El expresidente considera que como actualmente está la iniciativa, no se eliminan los beneficios a los reincidentes, no hay acción penal sobre los autores materiales de delitos atroces y se da impunidad a los cabecillas. También dice que la ley prohíbe la práctica de pruebas a la Fiscalía y que cierra las posibilidades de extradición.



Los uribistas no piensan dar su brazo a torcer, no van a ceder. Y en eso parece que encontraron un gran aliado, el fiscal Néstor Humberto Martínez, quien a propósito ha hecho duros cuestionamientos contra la ley en los últimos días.



Esto, en otras palabras, significa que Duque tiene a su partido insistiendo en que debe objetar la ley y, además, al Fiscal planteando los riesgos que implica la implementación de la norma.



"Confiemos en la inteligencia del presidente, que encontrará la mejor salida", comentó Uribe.



Pero su mensaje es claro, no está de acuerdo con la JEP y por eso dijo que si la propuesta no tiene futuro, insistirá en tramitar, vía legislativa, algunas reformas constitucionales.



"Aquí no hay nada raro. El presidente Uribe lo que está haciendo es seguir con las mismas observaciones que tiene desde hace rato en torno a la JEP. Es una coherencia en el discurso", dijo el representante uribista Edward Rodríguez.



Para el senador Fernando Araújo, del Centro Democrático, la JEP tiene varios problemas como el hecho de que no castiga los delitos continuados, algo que debe juzgar la justicia ordinaria, y además que la JEP cuesta lo mismo que el Senado.

"Yo considero que hay que buscar la forma de hacerle algunas correcciones o buscar la forma de acabarla", dijo.

Así mismo su colega María Fernanda Cabal aseguró que la preocupación es que Colombia termine en una espiral de impunidad, "porque en este país ahora es más grave vender empanadas en la calle que violar niños".



"La JEP nos produce una preocupación enorme. Uribe ve con mucho temor lo que se viene, que la JEP va a seguir desfasada y va a terminar en un desgreño administrativo total", afirmó Cabal.



