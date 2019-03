Así va el nuevo agarrón entre Petro y 'Verdes' por Plan de Desarrollo

Una nueva pelea se casó este martes entre el senador Gustavo Petro y congresistas de Alianza Verde, esta vez por la posición frente al Plan de Desarrollo de la administración Duque.



En su cuenta de Twitter, Petro les reclamó a los 'Verdes' por no firmar la ponencia conjunta de la oposición que pedía el hundimiento del Plan.

¿Seria importante preguntar porque la ponencia negativa al Plan depredador de Duque, no es firmada por los ponentes del Partido Verde?



¿Qué pasó?



Invito a los ponentes del partido Verde a rechazar un plan de desarrollo que pone la minería como prioridad nacional https://t.co/8ThpJuYlmM — Gustavo Petro (@petrogustavo) 19 de marzo de 2019

Este trino del líder de la Colombia Humana fue el detonante de duros señalamientos por parte de la representante a la cámara por Alianza Verde Catalina Ortiz, quien desmintió la posición de su partido frente al Plan Nacional de Desarrollo y manifestó que el hecho de que no haya firmado la ponencia conjunta “en los términos de Petro” no significa que lo aprueben.



De hecho, calificó las afirmaciones de Petro como "mentirosas" y "totalitarias". Según ella, los 'Verdes' sí radicaron una ponencia negativa, solo que no en conjunto con los partidos de oposición.

Otra prueba de lo mentiroso, megalómano y totalitario de @petrogustavo !! Los verdes radicamos ponencia NEGATIVA que duramos trabajando todo el fin de semana. Si no nos oponemos en los términos que él quiere, no vale nuestra oposición? Solo el decide que es oposición? 🤷🏽‍♀️ https://t.co/YgxAszgcHU — Catalina Ortiz 🌻 (@cataortizcamara) 19 de marzo de 2019

Petro insistió en preguntarle por qué no se sumaron a los partidos de oposición y afirmó que su afirmación nunca fue “mentirosa”

No son los términos que yo quiera porque no soy ponente. Pero si me gustaria saber porque no firman la ponencia conjunta de la oposición sra @cataortizcamara y de paso porque considera que mi afirmación es mentirosa si usted misma confirma que no firman ponencia conjunta. https://t.co/A42jPh49iP — Gustavo Petro (@petrogustavo) 19 de marzo de 2019

Uno de los alfiles de la Colombia Humana, el senador Gustavo Bolivar, apoyó los cuestionamientos de Petro añadiendo que insistieron a los congresistas de Alianza Verde para sumarse a la ponencia pero "no fue posible".



No obstante, Ortiz aseguró que no la buscaron de otros partidos de la oposición para firmar ponencias.

Nuestros asesores estuvieron toda la semana preguntando a distintos congresistas del Partido Verde si querían adherirse y firmar la ponencia negativa al Plan de Desarrollo y no fue posible. — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) 19 de marzo de 2019

Nunca me buscaron para firmar ponencia de otros partidos de la oposición! Hicimos nuestro propio ejercicio para separarnos del Plan del Gob Duque. Xq subvalorar nuestro ejercicio autónomo, riguroso, crítico y responsable? O es q la oposición es solo la q diga @petrogustavo https://t.co/47iE9KXdkE — Catalina Ortiz 🌻 (@cataortizcamara) 20 de marzo de 2019

Este hecho abre un debate frente al resquebrajamiento de las relaciones entre la oposición, que ya había mostrado fuertes diferencias con discusiones casadas entre Gustavo Petro y varios miembros del partido Alianza Verde. La más reciente fue por diferencias entre las fechas propuestas para la marcha a favor de la JEP y la exclusión del senador de la réplica a las objeciones de la ley estatutaria, el pasado martes 12 de marzo.



