Petro, a la espera de las explicaciones de Hollman Morris por denuncia

Las denuncias contra Hollman Morris, de su misma esposa, Patricia Casas, por violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria, se convirtieron en un nuevo golpe para la Colombia Humana de Gustavo Petro.

Morris, concejal y aspirante a la alcaldía de Bogotá, es uno de los hombres claves y uno de los escuderos de Petro, a tal punto, que tiene el aval del jefe de la Colombia Humana para aspirar a la alcaldía de la capital.



Sin embargo, luego de que su esposa reveló este martes a La W Radio que Morris la violentó física, emocional, psicológica y económicamente, la Colombia Humana, que sacó más de ocho millones de votos en las elecciones presidenciales del 2018, sufrió otro contundente golpe, o autogolpe, en menos de dos meses, después del llamado petrovideo. El hecho podría afectar las aspiraciones de Morris para llegar al Palacio Liévano.

Las personas a las que él representa tiene que saber quién es él, Hollman tiene una responsabilidad ante la ciudadanía FACEBOOK

“Las personas a las que él representa tiene que saber quién es él, Hollman tiene una responsabilidad ante la ciudadanía. Para mí no es coherente que uno marche por la educación pública pero su hija no tenga cómo estudiar, que uno marche por la integridad de las mujeres pero no las respete”. “Se me hirió la mano y la pierna. Tomo la decisión de ir a la clínica. Él me llama y me dice que no entre y se fue a seguir rumbeando”. “Hollman queda inhabilitado en salir a marchar por mujeres porque ha utilizado a muchas. Muchas me han buscado porque han sido víctimas de él”, fueron algunos de los testimonios que Casas contó en La W.



Tras escuchar el relato de la mujer, como era de esperarse, líderes políticos pidieron a la justicia que se esclarezcan los hechos y le exigieron a Morris explicaciones. Incluso, las dos cabezas de la Colombia Humana le solicitaron al concejal aclarar la situación.



La primera en pronunciarse fue la representante a la Cámara, Ángela María Robledo, quien aseguró que en su movimiento rechazan cualquier tipo de violencia contra las mujeres. Robledo fue la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro en las elecciones del 2018.

“Hollman tiene que dar explicaciones sobre lo que ocurrió, me imagino que él mismo se irá a marginar hasta que la situación no se aclare”, dijo Robledo a EL TIEMPO.



Petro también se unió a ese clamor. Aunque guardó silencio por algunas horas, el excandidato presidencial, y hoy senador, se refirió este martes al caso de su escudero en Bogotá tras salir de una audiencia en la Corte Suprema de Justicia, donde rindió testimonio sobre el video en el que aparece recibiendo fajos de billetes, que dio a conocer el uribismo en noviembre del año pasado.



“Las denuncias por violencia intrafamiliar deben ser tramitadas con prioridad y rápidamente. La de Hollman, la de los otros y todas las denuncias que por miles, las mujeres de Colombia, muchas veces menores de edad tramitan”, dijo Petro a su salida del alto tribunal.



Agregó que en el ideario de la Colombia Humana la mujer debe tener poder y afirmó que está a la espera de una pronta respuesta y que Morris debe dar las explicaciones sobre las faltas denunciadas.



No obstante, pidió prudencia, pues según él, “se trata de la vida privada de las personas”.



Pero la violencia intrafamiliar y la insistencia económica para sus hijos no fue lo único que reveló Casas. A esas denuncias se sumó los presuntos problemas de alcoholismo y drogadicción del concejal.



“Esa oficina de Contravía se convirtió en un lugar de drogas, prostitutas, de licor, de rumba, y yo me hago a un lado de eso, porque yo no soy eso”, “convivir con una persona adicta no es cualquier cosa”, narró Casas.

La defensa de Morris

La única persona que hasta ahora ha defendido a Morris es su abogado Eduardo Leiva, quien aseveró que los hechos narrados son “graves”, pero que “la veracidad de estos está por demostrarse”.



Leiva reconoció que Morris tuvo problemas de drogadicción y alcoholismo pero, luego de un tratamiento, logró superar las adicciones.

Frente a las denuncias económicas, aseveró que atrasarse en la cuota del colegio, por ejemplo, es "algo que le puede pasar a cualquiera", además que los hijos del concejal estudian en los mejores centros educativos de Bogotá.



Para el abogado resultó “llamativo el hecho de que la denuncia se haya instaurado una vez se notificó la demanda de divorcio”.



