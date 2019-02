Así está la apuesta de los partidos para las consultas de mayo

Los partidos políticos están listos para participar en las consultas programadas para este año. Aunque algunos con más entusiasmo que otros, casi todos los partidos le van a enviar la próxima semana una carta la Registraduría anunciándole su intención de participar en esas ‘primarias’.

El 26 de mayo se programó para todo el país la fecha para la realización de las consultas, es decir, el día en los partidos podrán hacer elecciones internas o interpartidistas para elegir sus candidatos para las elecciones de octubre de este año.



Las colectividades tienen plazo hasta el próximo martes para informarle al CNE sobre su intención de realizar consultas. Claro que podrán esperar hasta el 26 de abril para notificar de manera expresa los municipios y o departamentos en donde efectivamente las harán



Partido Liberal

Van a pedir cupo para las consultas, pero no es que les entusiasme mucho participar en ellas, sino que prefieren apostarle a la búsqueda de los consensos

Ellos prefieren, donde haya expresa necesidad, buscar más el coaval

Por ahora en el partido están mirando dónde pueden ser necesarias, pero no hay ninguna planteada ni solicitada.En el liberalismo aseguran que ya tienen definidos 19 candidatos para gobernaciones y hay 10.600 personas inscritas que quieren tener el aval ‘rojo’



Centro Democrático

El representante a la Cámara Edward Rodríguez dijo que "el partido va a participar en las consultas" en todo el país.

Sin embargo, aclaró que por ahora se está mirando dónde se harán pues la idea que tienen es trabajar más en materia de consensos, donde se pueda.

Destacó que el Centro Democrático buscará tener presencia con candidatos en la mayor parte del país.



Partido Conservador

De acuerdo con Hernán Andrade, presidente de Directorio Conservador, el partido va a mandar una carta general “diciendo que queremos participar en las consultas encada uno de los sitios”.

Sin embargo, aclaró que solo hasta el 7 de abril se especificarán los puntos donde participarán en consultas. Explicó que la idea es antes de esa fecha “aterrizar” en qué municipios si y en cuáles no.

“Soy escéptico sobre las consultas y vamos a tratar de utilizarlas lo menos posible. Vamos a preferir las encuestas sobre las consultas”, dijo.





Alianza Verde

Jaime Navarro, secretario del partido, dijo que este es un mecanismo clave de participación, más importante que los acuerdos de salón.

“Tenemos que ser responsables y solo propondremos hacerlas donde veamos que tenemos alguna candidatura con opción. Vamos a estudiar cada caso", anunció.

“Estamos haciendo le inventario y por ahora vamos a pedir consulta en los municipios en donde veamos que existe esa posibilidad”, dijo Navarro.



Polo Democrático

Jorge Enrique Robledo, senador de ese partido, dijo que su colectividad y “los verdes vamos a hacer un inventario de ciudades en las que podamos hacer consultas y el martes se las comunicaremos al Consejo Nacional Electoral”.

“El viernes estamos citados para hacer el inventario”, dijo el congresista.

Pero insistió en que de todas maneras están avanzando en algunos acuerdos, como el logrado con el Mais, en Caldas, donde acordaron promover candidatos conjuntos y tener listas unificadas a concejos y Asamblea.