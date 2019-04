Mediante un reality la ASI escogerá sus candidatos en Antioquia

El partido Alianza Social Independiente organizó un reality show para escoger a sus candidatos a las alcaldías en Antioquia, quienes participarán representando al partido en las próximas elecciones regionales de octubre. Cualquier persona puede participar, y deberán pasar por una serie de etapas para su selección. Es transmitido en un canal regional y el público podrá votar por sus favoritos a través de mensajes de texto.

En diálogo con EL TIEMPO Rodolfo Correa, líder de la ASI en Antioquia y candidato a la gobernación de ese departamento, explicó las generalidades del reality que según él, tiene como objetivo "irrumpir con los mecanismos tradicionales de la política" y "proponer candidatos nuevos y libres de padrinos y roscas partidistas".



"Ha sido una experiencia bien interesante, porque estamos seleccionando gente sin padrinos políticos y sin roscas. Les daremos el aval a las personas que presenten la mejor alternativa para el departamento", señaló Correa.



El reality consta de 10 capítulos y es transmitido en un canal de televisión regional.

Los aspirantes tendrán que pasar por tres fases, una de selección, otra de preparación y entrenamiento y una final, de presentación del plan de gobierno. Habrá un jurado conformado por tres expertos políticos, quienes escogerán las mejores opciones y la audiencia podrá participar a través de mensajes de texto para escoger a sus favoritos.



"Hasta ahora los mecanismos tradicionales no han servido porque estamos llenos de corruptos. Entonces, ¿Por qué no hacer algo distinto, con gente distinta? Serán los resultados de la gestión los que determinen si el mecanismo funciona o no", afirmó el líder regional del partido.

Correa además destacó que éste será el piloto para después aplicarlo a nivel nacional.

.Varios sectores sin embargo, afirman que el partido, que antes se llamaba Alianza Social Indígena, ha construido un negocio político en la venta de avales para cualquiera que desee aspirar a cargos de elección popular.



No obstante, la presidenta nacional de la ASI, Berenice Bedoya, además de desmentir tales afirmaciones, dijo que "quienes tengan las pruebas que el partido se encuentra vendiendo o regalando los avales por intereses propios, haga las respectivas denuncias públicas, ya que ese es un delito". Así mismo aseguró que desde que está en el cargo, está guiando el partido hacia una nueva directriz de "inclusión y transparencia".



De igual forma, el senador por ese partido Jhonatan Tamayo, le aseguró a EL TIEMPO que no tiene pruebas "ni con él, ni con ningún otro candidato" que la ASI esté vendiendo los avales. Y asegura, que si es un mecanismo recurrente en los demás partidos políticos.



El candidato a la gobernación de Antioquia, Rodolfo Correa destaca además que con ejercicios como el reality, pretenden demostrar "la mayor transparencia por parte del partido en la elección de sus candidatos".



