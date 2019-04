Lo que dice Uribe de sus polémicos trinos sobre la minga

En entrevista con W Radio, el expresidente Álvaro Uribe Vélez aseguró que sus trinos no son una instigación a la violencia e insistió en que durante su paso por la presidencia fue claro en perseguir a quienes, dentro de la Fuerza Pública, cometieron actos ilegales contra ciudadanos inocentes.

Respecto al polémico trino que publicó este domingo, el expresidente aseguró que su mensaje fue una respuesta a información sobre la infiltración de "terroristas" en la manifestación y quienes cometerían una masacre.



"Si la autoridad, serena, firme y con criterio social implica una masacre es porque del otro lado hay violencia y terror más que protesta", fue el mensaje del expresidente.

Si la autoridad, serena, firme y con criterio social implica una masacre es porque del otro lado hay violencia y terror más que protesta — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 7 de abril de 2019

Afirmó que prueba de que había "terroristas" en la minga es que hubo ocho muertos por cuenta de la manipulación de explosivos y que no permitían el ingreso de la Fuerza Pública.



En todo caso, aseguró: "estoy plenamente de acuerdo en que Duque no haya viajado a negociar con los indígenas durante el bloqueo (...) y confío en que el país no va a volver a sufrir este tipo de bloqueos durante la presidencia de Iván Duque".



"Conozco la voluntad del presidente Duque. A mí me preocupa mucho la herencia, las Fuerzas Armadas llevaban ocho años sin poder llegar anticipadamente (a los bloqueos) para evitarlos", fue la razón que dio el expresidente al ser cuestionado por la respuesta de Duque y las Fuerzas Armadas en los últimos días.

En el mismo sentido dijo que en este gobierno la Fuerza Pública se anticipará y evitará los bloqueos porque "es más fácil prevenirlos que levantarlos".



Reiteró que sus trinos nunca han invitado a violentar a inocentes. "En el 2003 tomé la decisión de que ningún cuerpo que dieran de baja las Fuerzas Militares podía ser movido por ellos, sino que tenía que ser por la justicia. Cuando en 2008 anunciaron investigaciones por actos de violencia de un alto oficial y mala aplicación de protocolos, a las 7 de la mañana del día siguietne despedí a 27 personas de las Fuerzas Armadas. Nunca fui indulgente con el tema”, dijo.



Fue enfático en afirmar que lo que se presentó con su trino fueron malas interpretaciones.



Versión de entrevista en W RADIO