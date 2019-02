Liberales, en desacuerdo con reparos del Fiscal a la JEP

El director del Partido Liberal, el expresidente César Gaviria Trujillo, expresó este martes “su desacuerdo” con la solicitud del Fiscal Néstor Humberto Martínez para el presidente Iván Duque objete la ley estatutaria de la JEP.

Para Gaviria, “la JEP es la columna dorsal del proceso que permitió el desarme y la desmovilización de miles de guerrilleros de las Farc”.



A través de un comunicado el jefe del liberalismo asegura que ese diseño, dirigido a satisfacer a las víctimas en su derecho que haya justicia, contó con un unánime respaldo de la comunidad internacional y su alcance trasciende la normatividad que proviene de la legislación ordinaria colombiana.

Gaviria asegura que tales disposiciones se ajustaron a las normas de la creación de la Corte Penal Internacional, que establece las disposiciones para sancionar los delitos de lesa humanidad y dijo que su existencia está protegida por los fallos de la Corte Constitucional, que les dieron permanencia como garantía del cumplimiento del Acuerdo.

No hay duda de que el Fiscal está en su derecho de expresar sus opiniones sobre estos aspectos. Pero la suya es una vieja discusión académica

“No hay duda de que el Fiscal está en su derecho de expresar sus opiniones sobre estos aspectos. Pero la suya es una vieja discusión académica que se saldó con la ratificación de los Acuerdos en el Congreso y con la revisión previa a su sanción por la Corte Constitucional”, señala el comunicado.

.“Lo que ahora pretende el Fiscal es que el Presidente de la República objete no un proyecto de ley, sino una normatividad que es de la esencia del acuerdo, y que ya fue revisada por una sentencia de la Corte Constitucional, lo cual es extraño a nuestro ordenamiento jurídico y crea tremendas dificultades al funcionamiento de la JEP, no solo para los exguerrilleros sino también para militares y terceros”, insiste el jefe del Partido.



Gaviria dice que “no es cierto”, como lo afirma el Fiscal, “que los delitos cometido por ex combatientes después de la firma del acuerdo queden impunes”.



Asegura que es todo lo contrario, pues si algún beneficiario del acuerdo comete un delito el Fiscal tiene, no sólo la posibilidad, sino el deber, de encausarlo y pedir que lo lleven a las sanciones que contempla nuestro código penal.



A renglón seguido señala que el acuerdo prevé todos los mecanismos para que los miembros de las Farc se sometan, cómo los demás ciudadanos a la ley.



“El Fiscal General tiene bien conocido que ninguno de los delitos que cometieron o cometan los miembros de las Farc ni durante ni después del conflicto quedarán impunes y eso lo garantiza lo preceptuado en el Acuerdo de Paz”, asegura Gaviria en el comunicado.



El expresidente se muestra confiado en que Duque va a sancionar la ley, “que de hecho ya se retuvo indebidamente en el Congreso”.



Tras esto le dice al Presidente que si él o su partido (el Centro Democrático), o el Fiscal creen que hay que repetir discusiones jurídicas y políticas que se dieron, con todo detalle, en los últimos dos años, “que presenten proyectos al Congreso y allá discutiremos la juridicidad y conveniencia de las modificaciones, con la seguridad, de nuestra parte, que no avalaremos nada que ponga en riesgo algo de lo que hemos avanzado en materia de paz reconciliación, justicia y verdad y reparación”.

“No veo cuál es el interés público que se pretende salvaguardar. Esto se sumaría a la pretensión de desconocer los protocolos pactados según los preceptos de Derecho Internacional Humanitario y a la total desaparición de recursos para cumplir lo pactado que prácticamente queda a total discreción de los ministerios y el Ministerio de Hacienda en el Plan de Desarrollo que ha presentado el gobierno nacional”, concluye el comunicado suscrito por el expresidente César Gaviria.



