Desde la ONU hasta la izquierda colombiana le dan la espalda al Eln

La guerrilla del Eln está cada día más sola. Tras el atentado del pasado jueves en la Escuela de Policía General Santander, en Bogotá, donde murieron 20 cadetes, actores políticos de distintos sectores, la comunidad internacional y la misma ONU, rechazaron esa acción terrorista y pidieron llevar ante la justicia a los responsables.

Aunque desde el mismo día de la explosión del carro bomba líderes políticos y la comunidad internacional repudiaron el hecho, la desaprobación se hizo más evidente cuando el pasado domingo miles de colombianos salieron a las calles a decirle ¡no! al terrorismo.

En las calles estuvieron expresidentes, congresistas y actores políticos de distintas corrientes.

El terrorismo en todas sus formas y manifestaciones constituye una de las amenazas más graves para la paz

Tanto la izquierda como el centro y la derecha salieron a marchar. Estuvieron figuras como el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez; de centro como el excandidato presidencial y exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo y el senador del Polo Democrático Jorge Enrique Robledo.



Desde el día del atentado el presidente Iván Duque ha manifestado la necesidad de que el país esté unido para derrotar el terrorismo.



“No temamos, unidos seremos más, unidos seremos más fuertes. Somos una sociedad ejemplar”, aseveró el Presidente durante una eucaristía en honor a las víctimas.



Y, de alguna manera, el clamor de unidad expresado por el Presidente está teniendo eco en diversos sectores.

Uribe explicó que la paz y la unidad nacional surgen de darles seguridad y bienestar a todos los ciudadanos y que confía en que el presidente Duque “encuentre el camino para tener un país seguro con autoridad”. Fajardo expresó que no se va a cansar de repetir que está contra la violencia y que “el camino de la reconciliación es largo y nos falta mucho por recorrer”.



Robledo es el líder de la izquierda que más repudió el atentado, pues Gustavo Petro, máximo exponente de esta corriente, no ha sido tan contundente al referirse al hecho. Inclusive no salió a marchar.



“Los que querían la guerra ya la tienen. Para mí la guerra siempre será la expresión de un fracaso nacional. Nosotros lucharemos por paz y más paz, la vida es la consigna de nuestra bandera”, escribió en Twitter el jefe de la Colombia Humana.



Por su parte el senador del Polo comentó que salió a marchar para que los colombianos “tramitemos nuestras diferencias, que son inevitables, sin violencia”.

El atentado logró, de alguna manera, unir sectores políticos antagonistas. No obstante, el rechazo y el clamor de justicia es cada vez mayor.

Así lo dejó en evidencia el comunicado del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el cual se pidió, de manera enfática, llevar ante la justicia a los autores del acto terrorista.



“Los miembros del Consejo de Seguridad subrayan la necesidad de llevar ante la justicia a los autores, organizadores, financiadores y patrocinadores de estos condenables actos de terrorismo e instan a todos los Estados a que, de conformidad con sus obligaciones, en virtud del derecho internacional y de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, cooperen activamente con el Gobierno de Colombia y con todas las demás autoridades competentes a este respecto”, dijo la ONU.



Incluso, Cuba, sede de la mesa de diálogo entre el Gobierno y el Eln, condenó todo tipo de atentado terrorista antes de que la guerrilla reconociera la autoría del atentado.

“Cuba jamás ha permitido ni permitirá que su territorio sea usado para la organización de actos terroristas contra ningún Estado”, dijo el canciller de la isla, Bruno Rodríguez.



El canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, insistió ayer en que Cuba debe entregar a los jefes de la guerrilla que se encuentran en su territorio, pues deben hacer valer los compromisos internacionales.



Explicó que Colombia busca “la acción conjunta de dos estados que tienen compromisos internacionales contra el terrorismo”.

De hecho, ese fue uno de los llamados que hizo el Consejo de Seguridad de la ONU en su comunicado: “Los miembros del Consejo de Seguridad reafirman que el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones constituye una de las amenazas más graves para la paz y la seguridad internacional”.



Lo cierto es que el atentado del Eln que costó las vidas de 21 personas y causó heridas a casi un centenar, modificó la agenda política interna que ha puesto a sectores políticos y sociales a hablar con más énfasis de “lucha contra el terrorismo”.



El tema podría pegarse en la agenda de las elecciones locales y regionales que ha comenzado a tomar fuerza, pues los colombianos tendrán que elegir alcaldes, gobernadores, concejales y diputados en octubre de este año.



