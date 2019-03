La apuesta de Vargas Lleras al convertirse en opositor a Duque

Sin pronunciar una sola palabra en público sobre su propósito, Germán Vargas no solo les ganó esta semana el pulso a los Char por la presidencia de la Cámara y podría inclinar la balanza en contra de las objeciones de la JEP, sino que tiene la seria intención de convertirse en un opositor fuerte al gobierno del presidente Iván Duque, desde el centro del espectro político.

Vargas Lleras ha desplegado en los últimos meses toda una estrategia que no deja duda de sus propósitos.



Desde su columna dominical de EL TIEMPO el excandidato presidencial se ha dedicado a cuestionar políticas del actual gobierno, ha visitado varias zonas del país con la bancada de su partido y esta semana se estrenó como abogado litigante al demandar la ley de financiamiento por “vicios de constitucionalidad”, pero también porque considera que golpea a la clase media colombiana.

Desde un comienzo a Vargas no le gustó esta ley. Pocas horas después de haberse aprobado esta reforma, que le da al Gobierno 7.1 billones de pesos, ya había anunciado la demanda.



El exvicepresidente aportó pruebas en su denuncia de inconstitucionalidad de la ley de financiamiento y, según se supo, esta fue avalada por expertos constitucionalistas y tributaristas.



El líder de Cambio Radical fue derrotado en las recientes elecciones presidenciales hasta el punto de no pasar a la segunda vuelta, y ahora, aunque no ha hecho pronunciamientos en ese sentido de manera expresa, es claro que prepara toda una estrategia de oposición.



Vargas apunta a crear un liderazgo desde el centro con hechos políticos, tomando distancia de la derecha de Álvaro Uribe, de los conservadores y de la izquierda. Podría contar con el respaldo de algunos liberales y de sectores de ‘la U’ para hacer mayorías.



El jefe de Cambio Radical podría poner en dificultades al gobierno de Duque en temas como la JEP o el trámite de leyes, como las TIC o la reforma política.



Para apalancar su estrategia, esta semana se hizo con una ficha clave: el presidente de la Cámara de Representantes.



La puja que había entre él y la familia Char se definió a su favor con la elección de Carlos Cuenca para presidir la Cámara desde el 20 de julio.



Tener el manejo de esta corporación le permitirá a Vargas controlar el ritmo con el que se tramitan los proyectos, pero también los debates de control político.

Desde su columna dominical en este diario, el exvicepresidente ya sentó posición sobre varios de los puntos que seguramente harán parte de la agenda legislativa en los próximos meses.



Hace ocho días se fue lanza en ristre contra el proyecto de ley de las TIC, que estudiará el Congreso próximamente.



Vargas Lleras pidió al Congreso “mirar con mucho cuidado las orejas de este lobo, bien camufladas hasta ahora, pero que ya empiezan a apreciarse en sus verdaderos, injustificados y muy indeseables propósitos”.



Semanas antes había señalado la prioridad de una reforma a la salud y, nuevamente, le lanzó pullas al Gobierno.



Pidió al “Ministerio de Hacienda dejar de hacer oídos sordos frente al real gasto en salud”.

La cita en Valledupar

Desde esta columna anticipó su fuerte oposición a varios puntos del Plan de Desarrollo, un hecho que se convirtió en un punto de honor suyo.



Vargas le pidió a su bancada no votar este proyecto y convocó a una junta de parlamentarios de su partido en Valledupar, al mismo tiempo que se votaba el proyecto en el Congreso, con la esperanza de que este recurso enterraría la iniciativa.

A la cita en Valledupar asistió la mayoría de la bancada, excepto algunos congresistas de la línea Char, quienes fueron los que, en últimas, salvaron el quorum para que se aprobara en primer debate del Plan de Desarrollo.



El hecho molestó a Vargas, quien pidió anticipar la escogencia del candidato a la presidencia de la Cámara.



La más reciente movida fue con la decisión de su partido del pasado jueves de no apoyar las objeciones a la ley estatutaria de la JEP, lo que se convirtió en el golpe más certero que han sufrido estas objeciones.



Estos votos, de concretarse, inclinarán la balanza en contra de las objeciones.

Así lo han asegurado desde varios sectores. Con esta decisión “la JEP se salvará”, expresó el senador de ‘la U’ Roy Barreras. El senador de oposición Antonio Sanguino calificó el hecho como “una buena noticia para la paz”.



Sin proponérselo, la nueva decisión de Vargas de convertirse en el opositor de centro podría llevar, inclusive, a propiciar unas mayorías con sectores de izquierda, que no por afinidad ideológica, sino por razones políticas, terminarían votando a su lado. Esa podría ser una fortaleza de su oposición.



