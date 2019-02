‘Es importante seguir trabajando por la consolidación de la paz’

En la noche de este miércoles, la fundación Friedrich Ebert (Fescol) celebrará 40 años de haber llegado al país. Esta institución alemana ha trabajado desde 1979 por promover el análisis y el debate político, así como por la consolidación de los valores democráticos en el contexto nacional.

Kristina Birke Daniels, su directora, habló con EL TIEMPO sobre esta celebración y sobre la realidad política del país. Para Birke, Colombia debe trabajar para consolidar la paz.

¿Qué ha significado para Colombia que la fundación esté aquí?



Estamos aquí desde hace 40 años, lo que nos ha permitido forjar una historia de confianza mutua con este país. Tanto alemanes como colombianos comparten un interés mutuo por aprender los unos de los otros. Gracias a este interés mutuo, siempre hemos podido trabajar de una manera muy abierta y fructífera, como un centro de pensamiento y de diálogo. Esto para nosotros nunca ha resultado difícil.



¿Cómo han trabajado en estos 40 años?



Nosotros como fundación política nos vemos en Colombia como (en) un lugar de encuentro, en el cual se han dado cita personas de múltiples orillas políticas y sectores. En nuestra casa se han discutido e intercambiado ideas, desarrollado propuestas transformadoras y se han construido procesos de incidencia política. Esto se ha llevado a cabo a través de seminarios, conferencias y talleres.



En dichos espacios, así como en otros más informales, pero no por ello menos importantes, buscamos generar alianzas, fortalecemos redes y desarrollamos mutuamente insumos para la construcción de políticas públicas y proyectos políticos en pro de esta nación.

¿Los encargados de desarrollar esas políticas públicas acogen esos insumos que ustedes aportan?



No sería justo decir que Fescol aporta estas recomendaciones de políticas públicas de manera independiente. Las ideas, propuestas e iniciativas que nacen en nuestra casa son, más bien, el resultado mancomunado de actores muy diversos de vital importancia para la construcción de un país democrático. En este sentido, nuestros objetivos pasan por juntar actores, gente que comparta nuestros mismos valores de igualdad, justicia y solidaridad, para reflexionar y debatir sobre el futuro del país, y con ello desarrollar ideas en conjunto.



Frente a ello, si me preguntan si esta incidencia ha tenido un impacto, diría que en estos 40 años hemos visto en nuestra casa acontecimientos, ideas y personajes que han aportado su grano de arena en la resolución de disputas históricas, así como la resolución de grandes conflictos y la promoción de políticas y alianzas fundamentales para el futuro del país. En ese sentido, vemos con mucha alegría nuestro paso por Colombia, así como el camino que aún nos queda por recorrer.



¿Cuáles son esos valores democráticos de los que hablan?



El gran marco de nuestro trabajo es el de la democracia social, y trabajamos para lograr una sociedad más justa, más incluyente y más pacífica. Para nosotros, la democracia siempre tiene que tener en cuenta las condiciones básicas en las cuales los ciudadanos ejerzan su derecho al voto. Esto tiene que ver con política social, económica y garantizar la seguridad en el espacio público.

La Friedrich Ebert Stiftung llegó a Colombia en 1979. Foto: Fescol

¿Es posible construir una sociedad justa y democrática en estos tiempos?



Sí. Esto es un proceso que requiere de tiempo. En todo el mundo hay que luchar por la democracia. Es algo por lo que siempre tenemos que trabajar.



En estos 40 años, ¿qué le ha aportado al país?



Siempre hemos sido un espacio abierto a todas las opiniones y, a pesar de mi poca experiencia aquí en Colombia, eso es algo que de vez en cuando puede ser difícil, ya que tener todas esas opiniones sobre la mesa en tiempos de polarización es muy complejo, pero igual lo hemos logrado. Esa es una de nuestras fortalezas. También hemos logrado promover y abrir espacio de manera paulatina a una agenda progresista en una gran variedad de temas.



Usted es la primera mujer que dirige Fescol. ¿Eso qué tan desafiante ha sido?



Mi nombramiento como la primera representante de la FES en Colombia es el síntoma y la expresión de un proceso de cambio que tiene lugar a nivel global en cuestiones de género.



Estamos acostumbrándonos más a la paridad en los cargos. Les cuesta todavía un poco a las mujeres por algunas razones estructurales, pero creo que estamos entrando en un gran cambio que se hace casi que en todo el mundo.



¿Cómo ven a la Colombia de hoy?



El logro del acuerdo de paz ha sido un gran esfuerzo para el país. Hay mucha esperanza sobre ese proceso por parte de la comunidad internacional. Es importante seguir apoyándolo y seguir trabajando por la consolidación de la paz. Tengo la esperanza de que sí se puede.

¿Cómo han trabajado ustedes el tema de la paz?



Tenemos varios proyectos e iniciativas. Por ejemplo, en el caribe colombiano llevamos a cabo junto con aliados la realización de escuelas de construcción de paz, en las que aprendemos y producimos conocimiento, ideas y estrategias de acción junto con las comunidades.



A su vez, trabajamos constantemente con líderes sociales, promoviendo su activismo e incidencia. Frente a ello, estamos sumamente preocupados por la actual situación de amenaza y vulneración constante de sus derechos. Finalmente, señalaría que también apoyamos iniciativas de la sociedad civil que promuevan y fomenten la construcción de una cultura de paz y reconciliación.



En este último punto me gustaría detenerme para hacer un énfasis: queremos y estamos comprometidos con hacer una contribución a la reconciliación de este país.



¿Cómo analizan la problemática de los líderes sociales?



A mí me preocupa mucho. Trabajamos con gente que discute temas medioambientales, de restitución de tierras, de cultivos ilícitos. En ese contexto, cotidianamente estamos en contacto directo con gente que vive en una situación de inseguridad, amenazas y peligro inminente. Estos años hemos visto tristemente el asesinato de personas han trabajado con nosotros por construir un mejor país. Por ello, para nosotros este es un tema doloroso y preocupante. Evitar el asesinato de líderes sociales es clave en el proceso de construcción de una paz estable y duradera.



¿Cómo se podría evaluar la crisis venezolana? ¿Cómo terminará esto?



La FES en Colombia es una organización internacional promoviendo el multilateralismo, creemos que se tiene que buscar una salida de negociación democrática al problema venezolano. Esta situación tan complicada no se solucionará muy rápido. Ojalá se logre una transición democrática para Venezuela y que los distintos actores puedan sentarse en la mesa, para dialogar en función de encontrar una salida viable y pacífica. El aporte de la comunidad internacional debería concentrarse en la búsqueda de soluciones negociadas.



¿A qué le debería apostar Colombia?



Los acuerdos de paz pueden ayudar a Colombia a ser en el futuro una sociedad más justa, más democrática y más incluyente. Claramente, el tema de seguridad es muy importante, así como lo es el desarrollo rural de los territorios.



Colombia debe trabajar para ser una sociedad más pacífica. Frente a ello, es importante que la sociedad en su conjunto y los contradictores de la paz comprendan que esta es beneficiosa para todos.



¿Qué planean para los siguientes años?



Vamos a seguir donde estamos, pero también trabajaremos temas del futuro, como por ejemplo temas relacionados con garantizar que en los siguientes años haya trabajo decente para todos. También tocaremos temas del trabajo de futuro dentro de la digitalización, fortaleceremos nuestro trabajo sobre feminismos y trabajaremos el tema de la transición socio-ecológica, fuertemente relacionado con preguntas sobre cuáles son las fuentes de energía y las industrias para el futuro.

¿Cómo cree que será Colombia en 40 años?



Va a ser un país aún más maravilloso de lo que es, en el que sus ciudadanos y el mundo podrán disfrutar de su diversidad y en medio de una sociedad que esperamos sea líder en temas medioambientales. Colombia está encontrando actualmente una salida a su conflicto interno. Esperamos que en el mediano plazo, esta vía se fortalezca y se complemente con la solución a retos que aún siguen latentes, sobre todo en relación con la justicia y la solidaridad, propios de la sociedad democrática que deseamos ayudar a construir.



