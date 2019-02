La nueva pelea de Petro en la Corte: se enfrenta a Samuel Hoyos

Para este martes a las 8:30 de la mañana estaba citado el senador Gustavo Petro en la Corte Suprema de Justicia para rendir versión libre por una demanda que instauró, por injuria y calumnia, contra el entonces representante a la Cámara, Samuel Hoyos.

Hoyos, quien hoy aspira a la alcaldía de Bogotá por el Centro Democrático, afirmó en Twitter, hace tres años, que en el movimiento de Petro, Bogotá Humana, se estarían cometiendo irregularidades. “En la Bogotá Humana de @gustavopetro estamos en un fenómeno de corrupción de proporciones similares a las del carrusel de Samuel Moreno”.

Petro y Hoyos no lograron una conciliación, por lo que el alto tribunal los citó para dar una versión libre. Petro debía ir este martes y la presencia de Hoyos está prevista para este miércoles.



Sin embargo, el jefe de la Colombia Humana se excusó y no asistió a la Corte. Fuentes cercanas al excandidato presidencial dijeron a EL TIEMPO que la diligencia judicial lo tomó por sorpresa y que ya tenía programado un viaje personal fuera del país.

El exrepresentante a la Cámara aseguró que lo que está haciendo el jefe de la Colombia Humana es dilatar el proceso y aseveró, de manera enfática, que no se retractará por comparar la corrupción de la administración de Gustavo Petro con la de Samuel Moreno.



Hoyos le dijo a EL TIEMPO que asistirá a la Corte Suprema este miércoles y sustentará sus afirmaciones con hechos. “Me sostengo en lo dicho, lo dije en el marco de mis funciones como parlamentario y mi obligación de ejercer control político en la administración distrital como representante de Bogotá. Todas mis afirmaciones tienen un sustento en decisiones judiciales o en decisiones de la Contraloría, de la Fiscalía”, aseveró.



“Yo hablo de corrupción en la administración de Gustavo Petro y por corrupción está preso el gerente de Metro Vivienda de Gustavo Petro, por corrupción está el del Fondo de Vigilancia y Seguridad por las motos eléctricas de la Policía, por corrupción está presa la directora de la Unidad de Mantenimiento Vial por la máquina tapahuecos. Corrupción hubo”, agregó Hoyos.

Por esta razón el aspirante a la alcaldía de la capital le “exige” al senador que no evada la citación de las autoridades. “(Petro) está dilatando este proceso porque yo no me voy a retractar y yo sí tengo cosas para decir y cosas por preguntar y él es el que tiene que explicar porque él era el alcalde de Bogotá”, puntualizó Hoyos.



