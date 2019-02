'Colombia necesita a la JEP para superar los odios y rencores': Farc

El Consejo Político Nacional de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc) rechazó este martes, a través de un comunicado, los cuestionamientos del fiscal general, Néstor Humberto Martínez Neira, a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Según la Farc, el Fiscal se equivoca al asegurar que la sanción de la ley estatutaria de la JEP, que está en el despacho del presidente Iván Duque, afectaría los fines de la justicia y los derechos de las víctimas.



Para el partido de la exguerrilla, que nació tras los diálogos de La Habana, Martínez Neira tiene “imaginarias y torcidas interpretaciones” sobre la ley que deberá sancionar el presidente Duque antes del 11 de marzo. Esta colectividad explicó que los acuerdos que permitieron darle fin a más de 50 años de conflicto ha sido “objeto de los más virulentos ataques”.

#DuqueFirmeLaJEP #Comunicado "Colombia necesita la JEP...Todos los trámites legales de la ley estatutaria han sido cumplidos. Su constitucionalidad está fuera de duda. El presidente Duque está obligado a sancionarla en su integridad..." pic.twitter.com/sal3N7vK1y — Rodrigo Londoño (@TimoFARC) 19 de febrero de 2019

“Mal hace el señor Fiscal en insinuar que la ley objeto de sanción no ha sido discutida. Los Acuerdos de La Habana requirieron más de cuatro años de intensas discusiones, no exentas de las más diversas calumnias. El sistema integral fue convertido primero en norma constitucional por el Congreso de la República y luego en ley estatutaria, pasando las más difíciles pruebas en debates no siempre inspirados por la buena fe. La Corte Constitucional lo declaró exequible”, dice el comunicado de la Farc.



En el comunicado del Consejo Político del partido, aseguran que la Jurisdicción Especial para la Paz es un mecanismo clave para esclarecer la verdad, responsabilidades e imponer sanciones. Por eso, agregan, el presidente Duque está obligado a sancionarla.

“Colombia necesita de la Jurisdicción Especial para la Paz, como necesita de esta última, para superar la noche de odios y rencores en que se hundió por tanto tiempo. Todos los trámites legales de la ley estatutaria han sido cumplidos. Su constitucionalidad está fuera de toda duda. El Presidente Duque está obligado a sancionarla en su integridad, so pena de hacer del Estado colombiano un agente de perfidia y condenar la nación a un futuro trágico y vergonzoso”, concluye el comunicado de la Farc.



