'Bogotá no olvida los 12 años de gobiernos de izquierda': Samuel Hoyos

Samuel Hoyos, quien hasta este lunes 31 de diciembre se desempeñaba como presidente de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, renunció a su curul para aspirar a la alcaldía de Bogotá por el Centro Democrático.

Hoyos, quien se medirá en una consulta interna del partido con los concejales Ángela Garzón y Diego Molano, aspira en convertirse en el candidato del uribismo y llegar al Palacio Liévano gracias a una gran coalición.



En diálogo con EL TIEMPO explicó que sus principales temas de campaña serán la seguridad y la movilidad. Además, habló de continuar las cosas buenas de las demás administraciones, pues está convencido de que no se puede refundar la ciudad cada cuatro años, del metro elevado y las administraciones de izquierda de los últimos años.

¿Cómo terminó siendo usted el candidato que salió del Congreso del uribismo y no la senadora Paloma Valencia?



Fue una discusión interna, larga. El presidente Uribe fue quien me sugirió y quien me pidió poner mi nombre a consideración de los bogotanos y del partido para ser el candidato del Centro Democrático a la alcaldía de Bogotá. Eso lo respaldó la bancada de congresistas, Paloma Valencia también manifestó su interés, pero finalmente la bancada nos pidió que solo fuera uno de los dos y decidimos que fuera yo y que ella permanezca en el Congreso.



Esto es una decisión de partido, esto no es una decisión personal. Por su puesto lo asumo con todo el compromiso, con ganas, para mí es un orgullo poder ser el candidato del Centro Democrático a la alcaldía de Bogotá. El partido consideró que yo podía prestar un mejor servicio a los bogotanos en esta contienda que desde el Congreso.

En el Congreso los bogotanos y electores del Centro Democrático van a seguir contando con cinco representantes para que defiendan y protejan los intereses de los bogotanos y de nuestros electores, pero a mí me han pedido que me vaya a fortalecer la contienda por Bogotá y eso es lo que voy a hacer, y espero también liderar, no solo la candidatura del Centro Democrático, sino una amplia coalición por Bogotá.



El Centro Democrático estaba entre la Senadora Paloma Valencia y usted. Ella publicó un comunicado diciendo que respalda su candidatura, ¿cómo toma que una figura tan importante del uribismo lo apoye?



Para mí es un honor que la senadora Paloma me respalde en este propósito. Contar con el apoyo de la bancada de congresistas, contar con el apoyo de Paloma Valencia, del presidente Uribe, a mí me enorgullece, y espero contar con el apoyo de miles de bogotanos, estudiantes, trabajadores, comerciantes, empresarios que quieran ayudarme a construir una mejor ciudad.

Usted dice que Bogotá lleva 12 años metida en el populismo, ¿qué cambiaría con el Centro Democrático?



Nosotros creemos que la mejor herramienta contra el populismo es una administración pública eficiente, transparente y responsable. El populismo y la corrupción es lo que tenemos que combatir. Necesitamos una administración que tome decisiones políticas técnicas, basadas en hechos, basadas en la evidencia y no en promesas y en decisiones populistas que lo que hacen es acabar con las políticas sociales sostenibles, acabar con las amenazas públicas, acabar con proyectos que son necesarios para la sociedad.



Nosotros queremos para la ciudad, como primera medida, seguridad ciudadana. Un bogotano no puede estar expuesto al miedo y a la delincuencia, los que tienen que tener miedo son los delincuentes, no los ciudadanos. Ese tiene que ser el principal propósito.



Segundo, creo que la movilidad, necesitamos calidad de transporte y una movilidad sostenible. Estamos perdiendo miles de horas de nuestra vida en un trancón, eso no es calidad de vida.

También ha dicho que la ciudad no se puede refundar cada cuatro años y que se debe dejar lo bueno…



Uno no puede jugar a ser don Gonzalo Jiménez de Quesada a refundar la ciudad. La ciudad tiene que tener continuidad, los proyectos y las políticas públicas tienen que ser sostenibles en el tiempo y tienen que trascender a los gobiernos y a los gobernantes. Hay cosas buenas que se están haciendo, que se han hecho, y hay que mantener.



Los grandes proyectos deben continuar, deben trazarse sus ampliaciones, su mirada hacia el futuro, pero llegar cada cuatro años a decir que todo lo que hizo el anterior está mal, pero eso lo que hace es generar un retroceso para la ciudad.



Uno de los temas más importantes de Bogotá es el metro. ¿Qué consideraciones tiene sobre este proyecto?



El metro tiene que ser una decisión de ciudad, una decisión técnica y no política. Metro hay que hacer y si técnicamente un metro elevado es menos costoso, genera menos riesgos, es más eficiente, más seguro, genera menos costos para la ciudad, pues la alternativa de un metro elevado es viable, así lo han soportado los estudios técnicos, así lo han avalado el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo. Esa decisión tiene que ser más técnica y menos política.



Así que yo continuaría con el metro elevado. Seguramente habrá tramos donde puede ser subterráneo, ya será la ingeniería la que lo determine, pero creo que la decisión de haber hecho la primera línea elevada ha sido acertada.

Usted es hoy precandidato del Centro Democrático, ¿cómo ve a los otros precandidatos y el sistema de elección?



Yo quiero ser el candidato del Centro Democrático y de otros miles de bogotanos que no tienen partido o que se identifican con otros partidos, pero que se identifican con una visión de ciudad como la que yo quiero plantearle a mis conciudadanos.



Haremos una construcción colectiva de propuestas para la ciudad en unos foros temáticos, programáticos, con diálogo con la ciudadanía y de ahí vamos a hacer una encuesta para tener un candidato único, y ese candidato único, he venido proponiendo, debe participar de una gran coalición para que logremos llevar a la alcaldía a un candidato único de coalición que espero liderar.



¿Cómo ve las inclinaciones electorales de la ciudad? Quedó demostrado en las presidenciales que los bogotanos se inclinan más por los candidatos de centro de izquierda. ¿Cómo trabajar para que se inclinen hacia la derecha?



En política no hay nada escrito. En política los espacios hay que ganárselos y no son propiedad de nadie. Creo que nosotros tenemos la capacidad de hacerlo, hemos demostrado capacidad de trabajo, hemos mostrado coherencia.



La ciudad no olvida lo que significaron 12 años de gobiernos de izquierda en Bogotá (Luis Eduardo Garzón, Samuel Hoyos y Gustavo Petro). Ahí están los hechos, está el carrusel de la contratación, están todos los escándalos de corrupción durante la administración de Gustavo Petro.

Los bogotanos no tragan entero y yo creo que quien logre hacer unas propuestas modernas, unas propuestas frescas para la ciudad, podrá conquistar el corazón de los bogotanos. Vamos a dar esa pelea, vamos a hacer unas propuestas para hacer de Bogotá una ciudad moderna, yo soy un hombre honesto que no tiene rabo de paja, tengo capacidad de trabajo, conozco la ciudad, he trabajado por la ciudad, conozco a los bogotanos y estoy convencido que podemos dar la pelea por la alcaldía de Bogotá.



